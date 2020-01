Nekdanji rokometaš se zdaj dokazuje v mešanih borilnih športih in glasbi (VIDEO)

Poškodbe sestavni del borilnih športov

V Tivoliju tudi Kučiničeva, Kosednar, Nedoh ...

Ob Luki Podkrajšku bodo v tivolsko kletko pojutrišnjem (z začetkom ob 19. uri) od naših borcev stopili tudi Monika Kučinič (ob ognjenem krstu v MMA se bo pomerila s Francozinjo Jennifer Trioreau), Jakob Nedoh (pomeril se bo s Srbom Žarkom Sedoglavićem), Bojan Kosednar (s Hrvatom Tončijem Peruškom), Matjaž Vičar (z Avstrijcem Mochamedom Machaevom) ter Marko Drmonjič in Matej Plavec, ki se bosta med seboj spoprijela v slovenskem dvoboju. Razburljive obračune zagotavljajo tudi pari: Ivica Trušček (Hrv) – Benoit St. Denis (Fra), Phil Hawes (ZDA) – Iuri Fraga (Bra) in Velimurad Alhasov (Rus) – Zach Makovsky (ZDA).

Ljubljana – Kdo ve, kje bi bilzdaj in kaj bi počel danes, če si v otroštvu ne bi huje poškodoval roke. Zaradi zapletenega zloma je namreč dolgo ni mogel iztegniti, kar je bilo tudi krivo za to, da je naposled prenehal igrati rokomet. Kdor ga pozna od mladih nog, pravi, da je bil zelo nadarjen rokometaš. Zatem se je več let »iskal« in se našel v mešanih borilnih športih (MMA).»Že od nekdaj sem se navduševal nad kontaktnimi športi, kakršen je, denimo, tudi rokomet, ki je sicer v osnovi zelo grob. A ko na igrišču narediš prekršek in greš čez rob, dobiš rdeči karton. V ringu ali kletki se takrat, ko se v rokometu ali katerem drugem športu vse skupaj konča, šele zares začne. Za borilne športe sem se v prvi vrsti odločil zaradi adrenalina, ki spremlja dvoboje, povrhu rad preizkušam svoje meje in se dokazujem samemu sebi,« je 30-letni borec iz Šmartnega pri Litiji, ki se bo pojutrišnjem v glavnem obračunu spektakla WFC Brave v ljubljanski dvorani Tivoli udaril za pas v težki kategoriji z Viktorjem Vasićem iz BiH, razkril, kaj je pretehtalo, da se je odločil trenirati MMA.Da gre za izjemno zahteven šport, se vsakič znova prepriča na treningu (v klubu Black Box ter pri trenerjih za tajski boksv Nak Muayu inv T'n'T Gymu, pri mojstru za ju-jitsuin trenerju za moč Simonu Grižonu), kako brutalen je, pa je na lastni koži občutil v vseh treh dosedanjih profesionalnih borbah, ki jih je v svojo korist odločil s prekinitvijo.»V prvi sem Srbuzlomil spodnjo čeljust, v drugi mi je Libanonecprelomil ščitnik za mednožje, v tretji pa sem si protizlomil dlančno kost na desni roki,« je naštel Podkrajšek in pristavil, da stokilogramskega tekmeca, ki prav tako trdo trenira, pač težko onesposobiš (kar je po njegovem namen borilnih športov) z besedami.Ob športu in šahu pomembno vlogo v njegovem življenju igra glasba (kot LP je izdal že dve plošči v hiphopu), zdaj se je kot samouk vrgel še v produkcijo elektronske glasbe. Uživa v pisanju različnih tekstov (rad bi ustvaril dober scenarij), spogleduje pa se tudi z igralstvom. V Los Angelesu je leta 2015 celo opravil kratek tečaj igre, je zaupal 186 centimetrov visoki in 105 kilogramov težki Šmarčan, ki ima od lani tudi licenco za osebnega trenerja. To delo ga sicer nadvse veseli.Za konec se je vrnil k nedeljskemu tivolskemu obračunu z Vasićem in presenetil z napovedjo. »Tekmecu bi dal 70 odstotkov možnosti za zmago, sebi pa le 30. Viktor je pač višji in bolj izkušen kot jaz,« je ocenil Podkrajšek in pribil, da ljudje pogosto prehitro kritizirajo poražence, saj največkrat ne poznajo ozadja oziroma vzroka za poraz. Zato jim ob tej priložnosti sporoča citat iz ene svojih pesmi: »Ne rabim svetovalcev, gurujev, life coachev, še najbolj boš pomagal, če za par minut boš molčal.«