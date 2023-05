Nekdanji šampion je moral v zapor, zdajšnji na fronti v Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je moral ameriški boksarski zvezdnik Deontay Wilder, nekdanji svetovni prvak težke kategorije po različici WBC, noč prebiti za rešetkami, kako se je po besedah policistov vedel med preiskavo, kolikšno varščino je moral plačati, da so ga znova izpustili na prostost, s kom naj bi se pomeril decembra letos, kakšne so možnosti za dvoboj med šampionoma, Britancem Tysonom Furyjem in Ukrajincem Oleksandrom Usikom, kakšen turnir nameravajo konec tega leta prirediti v Savdski Arabiji ...