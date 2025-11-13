  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Šahovski prvak v postopku, ker je umrlega šahista obtoževal, da je goljufal

    Nekdanji svetovni prvak Vladimir Kramnik je obtožen nadlegovanja, potem ko je velemojstra Naroditskega, ki je kasneje umrl, neutemeljeno obtoževal goljufanja.
    Mednarodna šahovska zveza (FIDE) je sprožila uradni postopek proti nekdanjemu svetovnemu prvaku Vladimirju Kramniku (na fotografiji levo). FOTO: Jonathan Evans/Reuters
    Mednarodna šahovska zveza (FIDE) je sprožila uradni postopek proti nekdanjemu svetovnemu prvaku Vladimirju Kramniku (na fotografiji levo). FOTO: Jonathan Evans/Reuters
    Ž. U.
    13. 11. 2025 | 07:35
    13. 11. 2025 | 07:54
    6:09
    Mednarodna šahovska zveza (Fide) je v torek sporočila, da je pri svoji Etični in disciplinski komisiji (EDC) sprožila uradni postopek proti nekdanjemu svetovnemu šahovskemu prvaku Vladimirju Kramniku.

    Kot v izjavi za javnost navaja Fide, postopek temelji na očitkih sistematičnega nadlegovanja in »žaljivih napadov na dostojanstvo posameznika«.

    V središču postopka so Kramnikove večkratne, javne in neutemeljene obtožbe o goljufanju, uperjene proti kolegom velemojstrom.

    Med tarčami sta bila predvsem ameriški velemojster Daniel Naroditsky, ki je prejšnji mesec umrl v tragičnih okoliščinah, star komaj 29 let, in češki velemojster David Navara.

    Naroditskyga so 19. oktobra našli neodzivnega na svojem domu v Charlottu. Policija primer preiskuje kot »samomor, prevelik odmerek ali smrt iz naravnih vzrokov«. FOTO: Ameriška šahovska Zveza
    Naroditskyga so 19. oktobra našli neodzivnega na svojem domu v Charlottu. Policija primer preiskuje kot »samomor, prevelik odmerek ali smrt iz naravnih vzrokov«. FOTO: Ameriška šahovska Zveza

    Smrt, ki je pretresla šahovski svet

    Tragična smrt Daniela Naroditskega je v samem jedru te afere. Uradni vzrok smrti sicer ni bil javno objavljen. Časnik The New York Times ob tem navaja, da so Naroditskega 19. oktobra našli neodzivnega na njegovem domu na svojem domu v Charlottu v Severni Karolini. Policija naj bi primer preiskovala kot »samomor, prevelik odmerek ali smrt iz naravnih vzrokov«.

    Naroditsky ni veljal le za izjemnega šahista, temveč tudi za eno ključnih osebnosti, ki je s svojimi pronicljivimi izobraževalnimi videi na platformi youtube in prenosi v živo pomembno prispevala k spletnemu razcvetu šaha, poroča Associated Press.

    Kramnik ga je lani obtožil goljufanja in nato nadaljeval z deljenjem sumov na družbenih omrežjih.

    Kot poročajo številni mediji, je Naroditsky v svojem zadnjem prenosu v živo, le dva dni pred smrtjo, vidno pretresen priznal, da so ga Kramnikove obtožbe močno osebno prizadele.

    V boj tudi slovenska reprezentanta

    Pri New York Timesu opisujejo, da je med igro deloval »dezorientirano in izčrpano«, glava pa mu je občasno omahovala v roke.

    »Vse od Kramnikovih zadev imam občutek, da če mi začne iti dobro, ljudje domnevajo najslabše. Težava je le v dolgotrajnem učinku tega,« je dejal v posnetku zadnjem posnetku pred tragično smrtjo.

    Vzorec ravnanja in ostre kritike

    Ogorčenje v šahovski skupnosti je po poročanju portala National Herald še naraslo, ko je Kramnik po smrti Naroditskega na družbenih omrežjih namigoval na morebitno zlorabo substanc.

    Ogorčenje je naraslo, ko je Kramnik po smrti Naroditskega namigoval na njegovo morebitno zlorabo substanc. FOTO: Ina Fassbender/Reuters
    Ogorčenje je naraslo, ko je Kramnik po smrti Naroditskega namigoval na njegovo morebitno zlorabo substanc. FOTO: Ina Fassbender/Reuters

    Zaradi teh obtožb, ki so jih mnogi označili za neusmiljeno kampanjo, so Kramnikovo ravnanje ostro obsodili tudi drugi vrhunski velemojstri, med njimi Hikaru Nakamura in Nihal Sarin, ter nekdanji svetovni prvak Magnus Carlsen.

    Izvršni direktor Fide Emil Sutovsky je Kramnikove komentarje označil za »grozljive in naravnost sramotne«, še poroča National Herald.

    Sam Kramnik se na prošnje za komentar po poročanju The Associated Press in NPR ni nemudoma odzval. Je pa pred tem preiskavo zveze označil za »žaljivo in nepošteno«, navaja The Independent.

    Kot piše The New York Times, je Kramnik v izjavi prejšnji mesec zanikal osebne napade na Naroditskega in dejal, da poskusi povezovanja njega s smrtjo »prestopajo vse meje osnovne človeške morale«.

    Kramnikovo ravnanje so ostro obsodili vrhunski velemojstri, med njimi Hikaru Nakamura in Nihal Sarin. Obsodbi se je pridružil tudi nekdanji svetovni prvak Magnus Carlsen (na fotografiji).  FOTO: Julien Pretot/Reuters
    Kramnikovo ravnanje so ostro obsodili vrhunski velemojstri, med njimi Hikaru Nakamura in Nihal Sarin. Obsodbi se je pridružil tudi nekdanji svetovni prvak Magnus Carlsen (na fotografiji).  FOTO: Julien Pretot/Reuters

    Izrazil je sožalje družini, a hkrati dodal, da je pripravljen predložiti »dokaze«, ki postavljajo pod vprašaj »pošteno igro« Naroditskega, še navaja New York Times.

    V Batumiju boj za evropski vrh

    Kramnik, ki je veljal za svetovnega prvaka med letoma 2000 in 2007, se je po upokojitvi leta 2019 posvetil osebni kampanji proti spletnim goljufijam in se na spletu predstavlja kot »zagovornik poštene igre v šahu«, še piše New York Times.

    Uradna pritožba in pričanje drugih žrtev

    Uradna pritožba, ki jo je Fide vložila pri Etični in disciplinski komisiji (EDC), po navedbah zveze opisuje »vzorec ravnanja v obdobju približno dveh let«, ki bi lahko vključeval »potencialne kršitve, ki se povezujejo z nadlegovanjem in žalitvijo dostojanstva posameznika«.

    Pritožba se, kot poroča NPR, ne nanaša le na primer Naroditsky, temveč vključuje tudi pričanje češkega velemojstra Davida Navare, ki ga je Kramnik prav tako javno obtožil goljufanja. New York Times ob tem razkriva, da je Navara že maja na svojem blogu zapisal, da je imel po Kramnikovih objavah, ki so ga neupravičeno povezovale z goljufanjem, celo samomorilne misli.

    Tarča obtožb je bil tudi češki velemojster David Navara. FOTO: Facebook
    Tarča obtožb je bil tudi češki velemojster David Navara. FOTO: Facebook

    »Bil sem popolnoma šokiran, da so me na tak način povezali z goljufanjem,« je zapisal Navara.

    Pritožba temelji tudi na informacijah, ki so jih posredovali »ljudje blizu Daniela Naroditskega«, navaja Fide v izjavi.

    Postopek in ironija šahovskih pravil

    Fide je sicer Kramnikove izjave etični komisiji posredovala že prej, torkova objava pa predstavlja formalno vložitev pritožbe, pojasnjuje Associated Press.

    Yolander Persaud, predsednica Etične in disciplinske komisije, je pojasnila postopek: komisija bo najprej presodila o dopustnosti pritožbe. Če jo bo komisija sprejela, bo imel Kramnik tri tedne časa za odgovor.

    Izvršni direktor svetovne šahovske zveze Emil Sutovsky je Kramnikove komentarje označil za »grozljive in naravnost sramotne«. FOTO: Stanley Cheah/Reuters
    Izvršni direktor svetovne šahovske zveze Emil Sutovsky je Kramnikove komentarje označil za »grozljive in naravnost sramotne«. FOTO: Stanley Cheah/Reuters

    Morebitne sankcije za kršitev etičnega kodeksa po poročanju New York Times segajo od opozoril do odvzema nazivov ali prepovedi udeležbe tekmovanj.

    V boj tudi slovenska reprezentanta

    Pravila organizacije Fideproti goljufanju namreč zahtevajo »znatne dokaze« za sprožitev uradne preiskave.

    Ob tem ugledni šahovski mediji poudarjajo, da ne obstajajo nobena dokumentirana poročila o tem, da bi Fide kadarkoli uradno preiskovala Daniela Naroditskega zaradi suma goljufanja.

    šahpreiskavaFIDEsmrtVladimir KramnikDaniel NaroditskyMagnus Carlsen

