Nekoč »človeški petelinji boj«, danes MMA trka na vrata olimpijskih iger

Mešane borilne veščine (MMA) si vse bolj odpirajo vrata v svet največjih večšportnih tekmovanj. Šport, ki je bil nekoč v številnih delih ZDA celo prepovedan, je letos prvič postal del programa azijskih iger na Japonskem, naslednja velika želja pa je jasna – olimpijske igre.

Pot, ki jo je MMA prehodil v nekaj desetletjih, je izjemna. Nekdanji ameriški senator John McCain ga je v devetdesetih letih označil celo za »človeški petelinji boj«, danes pa gre za enega najbolj prepoznavnih borilnih športov na svetu.

K temu je ogromno pripomogla predvsem priljubljenost organizacije UFC, zdaj pa želijo vodilni možje MMA narediti naslednji korak in šport približati še olimpijskemu gibanju.

Pomemben prvi korak na Japonskem

MMA je pomemben mejnik dosegel z vključitvijo v program azijskih iger v Aičiju in Nagoji, kjer se letos prvič podeljujejo kolajne tudi v mešanih borilnih veščinah.

»Za vsak šport je vključitev v celinske igre zelo pomembna,« je za francosko tiskovno agencijo AFP v Nagoji dejal Galastein Tan, generalni direktor Mednarodne zveze za mešane borilne veščine (FIMMA).

Po njegovih besedah takšna vključitev pomeni tudi potrditev, da ima šport vzpostavljeno ustrezno organizacijsko strukturo, dovolj članic in tekmovalcev, poenotena pravila ter usposobljene sodnike.

MMA je na azijskih igrah sicer videti nekoliko drugače, kot so ga vajeni privrženci UFC. Borci se ne pomerijo v značilnem ograjenem oktagonu, temveč na borilni podlagi brez kletke.

Razlog je precej preprost.

»Ograja se ne ujema najbolje z olimpijskimi vrednotami,« je pojasnil Tan.

Pravila so prilagojena tudi zaradi varnosti tekmovalcev. Borci uporabljajo zaščitno opremo, prepovedani pa so nekateri udarci, ki jih poznajo gledalci profesionalnih dvobojev UFC, med drugim udarci s komolci in udarci s kolenom v nasprotnika na tleh.

Do olimpijskih iger še precej ovir

Prav poenotenje pravil bo eden največjih izzivov na poti proti olimpijskemu programu. V svetu MMA namreč deluje več organizacij z različnimi pravili in pogledi na razvoj športa, ki si vsaka po svoje prizadeva za mednarodno priznanje.

FIMMA želi svojo različico MMA predstaviti kot varnejšo in primernejšo za velika večšportna tekmovanja, za priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja pa se potegujejo tudi druge organizacije.

Vodstvo FIMMA kljub temu verjame, da bi olimpijski status močno pospešil razvoj športa.

»Mislim, da bi to močno povečalo bazo talentov. Spodbudilo bi več otrok in najstnikov, da se začnejo ukvarjati s tem športom in ga jemljejo resno,« je dejal Tan.

Tekmovalci in organizatorji upajo, da bo nastop na azijskih igrah dokazal, da lahko MMA deluje tudi zunaj profesionalnega okolja, s strožjimi varnostnimi pravili in v okviru velikih večšportnih tekmovanj.

Los Angeles preblizu, pogled proti Brisbaneu

Na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028 MMA še ne bo. Naslednja realna priložnost za prodor na olimpijski oder bi se tako lahko ponudila leta 2032 v Brisbaneu.

V vodstvu športa poudarjajo, da želijo biti pripravljeni, če se bo nekoč pojavila možnost za nastop – bodisi kot šport za kolajne bodisi najprej v predstavitveni vlogi.

MMA sicer ni edini šport, ki se želi prek azijskih iger približati olimpijskim. V Aičiju in Nagoji se prvič predstavlja tudi teqball, šport, ki združuje elemente nogometa in namiznega tenisa, vse več mednarodne pozornosti pa dobiva tudi padel.