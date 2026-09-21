  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Nekoč »človeški petelinji boj«, danes MMA trka na vrata olimpijskih iger

MMA je z vključitvijo na azijske igre naredil pomemben korak, naslednji cilj pa je precej večji – olimpijski program.
MMA je bil v svojih začetkih zaradi surovosti marsikje tarča prepovedi, danes pa si prizadeva za vstop v olimpijski program. Ena glavnih ovir ostaja vprašanje varnosti in poenotenja pravil. FOTO: Griffin Hooper/Reuters Connect
Galerija
MMA je bil v svojih začetkih zaradi surovosti marsikje tarča prepovedi, danes pa si prizadeva za vstop v olimpijski program. Ena glavnih ovir ostaja vprašanje varnosti in poenotenja pravil. FOTO: Griffin Hooper/Reuters Connect
B. P., STA
21. 9. 2026 | 11:52
4:16
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Mešane borilne veščine (MMA) si vse bolj odpirajo vrata v svet največjih večšportnih tekmovanj. Šport, ki je bil nekoč v številnih delih ZDA celo prepovedan, je letos prvič postal del programa azijskih iger na Japonskem, naslednja velika želja pa je jasna – olimpijske igre.

image_alt
Milijoni ali varnost: bodo največji teniški zvezdniki odpotovali v Rijad?

Pot, ki jo je MMA prehodil v nekaj desetletjih, je izjemna. Nekdanji ameriški senator John McCain ga je v devetdesetih letih označil celo za »človeški petelinji boj«, danes pa gre za enega najbolj prepoznavnih borilnih športov na svetu.

K temu je ogromno pripomogla predvsem priljubljenost organizacije UFC, zdaj pa želijo vodilni možje MMA narediti naslednji korak in šport približati še olimpijskemu gibanju.

Pomemben prvi korak na Japonskem

MMA je pomemben mejnik dosegel z vključitvijo v program azijskih iger v Aičiju in Nagoji, kjer se letos prvič podeljujejo kolajne tudi v mešanih borilnih veščinah.

»Za vsak šport je vključitev v celinske igre zelo pomembna,« je za francosko tiskovno agencijo AFP v Nagoji dejal Galastein Tan, generalni direktor Mednarodne zveze za mešane borilne veščine (FIMMA).

Po njegovih besedah takšna vključitev pomeni tudi potrditev, da ima šport vzpostavljeno ustrezno organizacijsko strukturo, dovolj članic in tekmovalcev, poenotena pravila ter usposobljene sodnike.

MMA je na azijskih igrah sicer videti nekoliko drugače, kot so ga vajeni privrženci UFC. Borci se ne pomerijo v značilnem ograjenem oktagonu, temveč na borilni podlagi brez kletke.

Razlog je precej preprost.

»Ograja se ne ujema najbolje z olimpijskimi vrednotami,« je pojasnil Tan.

Pravila so prilagojena tudi zaradi varnosti tekmovalcev. Borci uporabljajo zaščitno opremo, prepovedani pa so nekateri udarci, ki jih poznajo gledalci profesionalnih dvobojev UFC, med drugim udarci s komolci in udarci s kolenom v nasprotnika na tleh.

Do olimpijskih iger še precej ovir

Prav poenotenje pravil bo eden največjih izzivov na poti proti olimpijskemu programu. V svetu MMA namreč deluje več organizacij z različnimi pravili in pogledi na razvoj športa, ki si vsaka po svoje prizadeva za mednarodno priznanje.

FIMMA želi svojo različico MMA predstaviti kot varnejšo in primernejšo za velika večšportna tekmovanja, za priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja pa se potegujejo tudi druge organizacije.

Vodstvo FIMMA kljub temu verjame, da bi olimpijski status močno pospešil razvoj športa.

»Mislim, da bi to močno povečalo bazo talentov. Spodbudilo bi več otrok in najstnikov, da se začnejo ukvarjati s tem športom in ga jemljejo resno,« je dejal Tan.

Tekmovalci in organizatorji upajo, da bo nastop na azijskih igrah dokazal, da lahko MMA deluje tudi zunaj profesionalnega okolja, s strožjimi varnostnimi pravili in v okviru velikih večšportnih tekmovanj.

Los Angeles preblizu, pogled proti Brisbaneu

Na olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028 MMA še ne bo. Naslednja realna priložnost za prodor na olimpijski oder bi se tako lahko ponudila leta 2032 v Brisbaneu.

V vodstvu športa poudarjajo, da želijo biti pripravljeni, če se bo nekoč pojavila možnost za nastop – bodisi kot šport za kolajne bodisi najprej v predstavitveni vlogi.

MMA sicer ni edini šport, ki se želi prek azijskih iger približati olimpijskim. V Aičiju in Nagoji se prvič predstavlja tudi teqball, šport, ki združuje elemente nogometa in namiznega tenisa, vse več mednarodne pozornosti pa dobiva tudi padel.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Planica mu je vzela kariero, življenje pa zdaj podarilo najlepšo lovoriko

Nekdanji norveški skakalni zvezdnik Daniel-Andre Tande je sporočil čudovito novico.
Miha Šimnovec 21. 9. 2026 | 11:31
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Pia Babnik še šestič med TOP 10 v evropski seriji

Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju evropske serije La Sella Open zasedla visoko peto mesto.
21. 9. 2026 | 11:15
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Luka Mezgec

Po 11 letih slovo Mezgeca: Čudoviti spomini. Čudovita prijateljstva. Hvaležen.

Dolgoletni reprezentant je po več kot desetletju zaprl klubsko poglavje, dokončno pa se bo poslovil pred domačimi navijači.
21. 9. 2026 | 08:18
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Anglija

Carrick pojasnil, zakaj Šeška ni bilo v London (VIDEO)

Po poročanju otoških medijev bi lahko Benjamin Šeško manjkal tri tedne, kar pomeni, da bo izpustil akcijo s slovensko izbrano vrsto v ligi narodov.
Peter Zalokar 20. 9. 2026 | 20:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Barcelona

Laž je, da Raphinhe ni med kandidati za zlato žogo

Barcelona je v Sevilli preživela morda najtežji večer te sezone, nato je Raphinha s popolnim hattrickom sprožil val hvalnic v španskih medijih.
20. 9. 2026 | 12:05
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Avstrijka se ne da Niki Prevc in Niki Vodan, blesti tudi Ema Klinec

Ema Klinec tretja, tudi Nika Vodan in Nika Prevc sta tudi na drugi tekmi poletnega medcelinskega pokala skočili na zmagovalni oder.
20. 9. 2026 | 11:25
Preberite več
Šport  |  Košarka
LA Lakers

Luka Dončić zapustil Slovenijo, sprejel bo velikanski izziv

Slovenski zvezdnik po poletnih pripravah v domovini odhaja v ZDA, kjer ga čaka prva sezona v vlogi nespornega prvega obraza Lakers.
20. 9. 2026 | 09:20
Preberite več
Premium
Nedelo
Montreal 2026

Pogačarjeva bolniška je ura resnice

Obveljalo je zlato športno pravilo, ljudje si najbolj želijo spremljati največje zvezdnike, ki pišejo zgodovino – ne glede na to, koliko premočni so za tekmece.
Miha Hočevar 20. 9. 2026 | 14:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Inter

Umrl je legendarni nogometaš, eden največjih v zgodovini

Kot napadalni vezist je na 565 uradnih tekmah za Inter dosegel 158 golov ter osvojil štiri naslove italijanskega prvaka in dva naslova evropskega prvaka.
19. 9. 2026 | 11:21
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

Tragedija pri slapu Savica: oče umrl, otrok huje poškodovan

Gorski reševalci so oba pripravili za transport, dežurna ekipa pa je poškodovanega otroka s helikopterjem prepeljala v UKC Ljubljana.
20. 9. 2026 | 08:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Po sončni nedelji prihaja vremenski preobrat, kdaj bomo zakurili?

Začetek kurilne sezone se začne takrat, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v sezoni tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C.
20. 9. 2026 | 12:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
KAKO VESTE, DA STE VARNI?

Napad se začne, še preden se vklopi alarm (video)

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
14. 9. 2026 | 12:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 08:51
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ekonomija pod žarometi 2026: Kako vztrajati, ko se pravila nenehno spreminjajo?

Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
Promo Delo 21. 9. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:12
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Digitalizacija zdravstva

Slovenija lahko z digitalizacijo zdravstva postane vzor Evropi

Projektom, kot sta eKarton in novi register zdravil, se z NOO zagotavlja edinstvena priložnost za organizacijsko preobrazbo v zdravstvu.
Miran Varga 19. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Električni vozni park v podjetju

Kako prehod na e-mobilnost v podjetju narediti stroškovno učinkovit

Nič več le okoljska odločitev, ampak tudi poslovna in razvojna strategija
Nejc Gole 19. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Inovacije spodbujajo izvoz, izvoz pa inoviranje

Ideje, ki nastanejo v Evropi, se pogosto pretvorijo v gospodarski uspeh nekoga drugega in drugje.
Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Dan inovativnosti 2026

Dobra novica je razpršenost inoviranja po podjetjih in panogah

Za priznanja za najboljše inovacije se je potegovalo 235 inovacij iz zdravstva, naprednih tehnologij, energetike, krožnega gospodarstva, novih storitev.
Milka Bizovičar 18. 9. 2026 | 04:30
Preberite več

Več iz teme

olimpijske igreborilni športiUFCMMAborilne veščineJohn McCainGalastein TanFIMMAAzijske igre 2026AičijuNagojaLos Angeles 2028Brisbane 2032teqballpadel

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
MMA

Nekoč »človeški petelinji boj«, danes MMA trka na vrata olimpijskih iger

MMA je z vključitvijo na azijske igre naredil pomemben korak, naslednji cilj pa je precej večji – olimpijski program.
21. 9. 2026 | 11:52
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kriptotrg znova pridobiva milijarde: se vlagatelji vračajo?

Promptni bitcoin ETF so po poročanju BTC Markets v petek zabeležili 433 milijonov dolarjev neto prilivov.
21. 9. 2026 | 11:35
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Planica mu je vzela kariero, življenje pa zdaj podarilo najlepšo lovoriko

Nekdanji norveški skakalni zvezdnik Daniel-Andre Tande je sporočil čudovito novico.
Miha Šimnovec 21. 9. 2026 | 11:31
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Mladoletniki prerezali električne vodnike ob progi

Trije mladoletniki so na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob progi, policisti so opravili ogled kraja.
21. 9. 2026 | 11:25
Preberite več
Novice  |  Svet
Mentalno zdravje

Vse več duševnih stisk med otroki in mladimi

Mladi so se znašli v težkih časih, polnih negotovosti, pomoči dobijo pozno. Z duševnimi težavami se spopada eden od štirih mladih med 16. in 24. letom.
21. 9. 2026 | 11:16
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Planica mu je vzela kariero, življenje pa zdaj podarilo najlepšo lovoriko

Nekdanji norveški skakalni zvezdnik Daniel-Andre Tande je sporočil čudovito novico.
Miha Šimnovec 21. 9. 2026 | 11:31
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Mladoletniki prerezali električne vodnike ob progi

Trije mladoletniki so na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob progi, policisti so opravili ogled kraja.
21. 9. 2026 | 11:25
Preberite več
Novice  |  Svet
Mentalno zdravje

Vse več duševnih stisk med otroki in mladimi

Mladi so se znašli v težkih časih, polnih negotovosti, pomoči dobijo pozno. Z duševnimi težavami se spopada eden od štirih mladih med 16. in 24. letom.
21. 9. 2026 | 11:16
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kampanja Superspaki zbrala 20.000 evrov za TOM telefon

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NORO

Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

Konec septembra razpisanih 7 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 18. 9. 2026 | 15:25
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko sesanje ni dovolj: čistejša tla s pomočjo pene

Dlake hišnih ljubljenčkov, blatni odtisi tačk in zasušeni madeži zahtevajo več kot običajno sesanje.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 08:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
16. 9. 2026 | 07:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
21. 9. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
17. 9. 2026 | 12:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Več kot 50 izzivov, vstop brezplačen

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj vaš denar še vedno stoji na računu?

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
17. 9. 2026 | 07:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:08
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
15. 9. 2026 | 09:09
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
16. 9. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenske železnice s sončnicami širijo zgodbo o trajnosti in povezovanju

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo