Galerija

V skoku v daljino je edina sedem metrov preskočila branilka naslova in olimpijka zmagovalka Tara Davis Woodhall iz ZDA (na fotografiji) in s 7,13 m osvojila zlato. Druga je bila dvakratna svetovna prvakinja Nemka Malaika Mihambo (6,99 m). Tak je bil vrstni red tudi na lanskih OI. Tretja je bila tokrat Kolumbijka Natalia Linares (6,92). Foto: Andrej Isakovic/Afp