Nemci so se ogreli za Slovence

Nemški blok na čelu s Tobiasom Krickom (v sredini) je bil previsok za Belgijce. FOTO: AFP

- Nemška odbojkarska reprezentanca, naslednji tekmec Slovenije v olimpijskih kvalifikacijah, je na domačem turnirju v Berlinu dosegla drugo zmago. Nemci so danes s 3:0 (18, 23, 24) premagali Belgijo. Nemčija in Slovenija bosta medsebojno tekmo v tej predtekmovalni skupini igrali jutri ob 20.10.Nemčija ima pred to tekmo skupine A poln izkupiček, saj je s 3:0 zmagala že na svoji prvi tekmi s Češko. Slovenija je turnir v nedeljo začela z zmago s 3:0 proti Belgiji.Slovence zadnji predtekmovalni dvoboj s Čehi čaka v sredo ob 20.10.Na turnirju v Berlinu v dveh skupinah sodeluje osem reprezentanc, le najboljša pa si bo priboril zadnjo vstopnico za olimpijsko tekmovanje v Tokiu.