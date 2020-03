Nemški športniki pred veliko odločitvijo

Berlin - Nemški olimpijski komite (DOSB) je danes v izjavi za javnost sporočil, da se bodo športniki pod njihovim okriljem sami odločili, ali želijo nastopiti na olimpijskih igrah v Tokiu, ki bodo na sporedu med 24. julijem in 9. avgustom.



Kot trdijo, gre za prvo tovrstno odločitev v zgodovini pri DOSB, njegov predsednik Alfons Hörmann pa je ob tem dejal, da je glavno poslanstvo vodstvene strukture predvsem skrb za zdravje in interese športnikov pod njihovim okriljem.



»Zaradi tega nas vaše mnenje še posebej zanima. Kasneje ga bomo predali Mednarodnemu olimpijskemu komiteju (Mok) in ga predstavili kot naše stališče glede morebitne prestavitve olimpijskih iger ali nemotene izvedbe dogodka,« je dejal Hörmann v nagovoru nemškim olimpijcem.



V izjavi za javnost so še zapisali, da bodo v naslednjih dneh opravili pogovore s pristojnimi državnimi organi za popolno sliko razmer v državi v luči priprav nemških športnikov na olimpijske igre v Tokiu.



Nekateri državni olimpijski komiteji, med njimi slovenski, brazilski, norveški in hrvaški, so že izrazili negodovanje zaradi trmaste drže Moka glede izvedbe OI po prvotnem sporedu.