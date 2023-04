Nepomnjašči v prednosti: Rus v drugi partiji matiral Kitajca

Ruski šahist Jan Nepomnjašči je zmagal v drugi partiji svetovnega prvenstva v kazahstanski Astani proti Kitajcu Ding Lirenu. Ding je danes odstopil po treh urah in pol igre in 29 potezah. Po dveh partijah Rus vodi za eno točko, saj se je prvi dvoboj med drugim in tretjim igralcem sveta na 49. SP v nedeljo končal z remijem.

Ding je tokrat začel z belimi figurami, a mu to danes ni pomagalo. Nekoliko favorizirani Nepomnjašči se je uspešno zoperstavil Dingovi presenetljivi različici v otvoritvi partije in je prevzel pobudo. Nenehno je povečeval pritisk, dokler Kitajec ni odstopil. »To je redka poteza. Ideja je bila dobra, toda današnja igra je bila katastrofa,« je o svoji nekonvencionalni potezi na začetku partije dejal Ding.

Nagradni sklad znaša dva milijona evrov

Tretja partija velemojstrov, ki se ob prostovoljni odsotnosti branilca naslova, Norvežana Magnusa Carlsena, borita za naslov, bo na vrsti v sredo. Zmaga prinaša eno točko, remi vsakemu igralcu pol točke. Tekmeca do 29. aprila tako čaka 14 dvobojev in v primeru neodločenega izida še odločilni »tie break«. Zmagal bo, kdor bo prvi dosegel 7,5 točke. Skupni nagradni sklad znaša dva milijona evrov, zmagovalec bo dobil 1,2 milijona.