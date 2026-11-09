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Nepremagljivi borec bi rad vodil Francijo

Petkratni olimpijski prvak v judu Teddy Riner je napovedal, da bo prihodnje leto kandidiral na predsedniških volitvah v Franciji in izzval Marine Le Pen.
Petkratni olimpijski prvak v judu Teddy Riner se bo podal v predsedniško bitko za Francijo. FOTO: Jack Guez/AFP
Galerija
Petkratni olimpijski prvak v judu Teddy Riner se bo podal v predsedniško bitko za Francijo. FOTO: Jack Guez/AFP
Š. R., STA
9. 11. 2026 | 19:17
2:05
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Petkratni olimpijski prvak v judu Teddy Riner je napovedal, da bo prihodnje leto kandidiral na predsedniških volitvah v Franciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ime mi je Teddy Riner in danes vam želim iz oči v oči povedati: kandidiral bom na predsedniških volitvah leta 2027,« je 37-letnik presenetil javnost na družbenih omrežjih. Riner, eden najbolj prepoznavnih francoskih športnikov, vstopa v predsedniško tekmo v času, ko v javnomnenjskih raziskavah vodi kandidatka desnice Marine Le Pen, ki se želi prihodnje leto potegovati za nasledstvo predsednika Emmanuela Macrona iz sredinske politične opcije.

Riner je v preteklosti javno izrazil veliko zaskrbljenost zaradi »vzpona skrajne desnice« v Franciji. Kot športnik je osvojil pet zlatih olimpijskih medalj v judu. V odprti kategoriji nad 100 kg je bil najboljši na olimpijskih igrah leta 2012, 2016 in 2024, zlati medalji pa je osvojil tudi z mešano ekipno reprezentanco na igrah leta 2020 in 2024. Leta 2008 in na koronskih igrah 2021 v Tokiu je bil bronast. Poleg tega ima v svoji zbirki kar 11 naslovov svetovnega prvaka.

Riner ni prvi francoski vrhunski judoist, ki je vstopil v politiko. David Douillet, olimpijski prvak v odprti kategoriji 1996 in 2000, je bil leta 2009 izvoljen v francoski parlament, med septembrom 2011 in majem 2012 pa je opravljal funkcijo ministra za šport.

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