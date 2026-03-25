Nepremagljivi svetovni rekorder je rekel usodni da

Svetovni rekorder v skoku s palico Armand Duplantis in njegova srčna izbranka Desirée Inglander sta se civilno poročila v Stockholmu. Švedsko-ameriški atletski zvezdnik je v krogu najbližjih v stockholmski mestni hiši sklenil zakonsko zvezo z dolgoletno partnerico, 24-letno Švedinjo in manekenko. Čeprav je bil obred uradne narave, je 26-letni olimpijski prvak za švedske medije potrdil, da se počuti le »napol poročenega«, saj pravo poročno slavje načrtujeta junija v Franciji v Cannesu.

Zaradi poroke na Azurni obali bo Duplantis izpustil nekatere atletske mitinge, vključno z Diamantno ligo v Oslu. »To je dogodek, ki se zgodi enkrat v življenju. Če zaradi ljubezni svojega življenja izpustim tekmovanje, to ne spremeni ničesar,« je bil jasen svetovni rekorder. Par je lani polnil naslovnice s strastnim objemom po rekordnem skoku v Parizu, zaroko pa sta uprizorila med modnim snemanjem za revijo Vogue v Hamptonsu.