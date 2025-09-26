Nepridipravi s predrzno krajo v Italiji niso vrgli iz tira slovenskega upa

Komaj 18-letni slovenski dirkač Mark Kastelic je za volanom mercedesa AMG GT4 vnovič potrdil svojo nadarjenost. Na stezi v Vallelungi pri Rimu je član ekipe Mapetrol Lema Racing Team minuli konec tedna z domačim moštvenim sotekmovalcem Lorenzem Toccijem slavil dve prepričljivi zmagi v razredu GT4 in se tako utrdil v skupnem vodstvu v odprtem italijanskem prvenstvu.

»Vikend je bil zelo zahteven tudi zaradi tega, ker so prireditelji v nedeljo naš razred GT4 združili z mnogo hitrejšo kategorijo GT3. Všeč mi je bilo, da sem z dobro vožnjo prehitel tudi nekaj močnejših dirkalnikov,« je bil vesel Kastelic.

V Vallelungi se je Mark Kastelic minuli konec tedna veselil dveh zmag. FOTO: Mapetrol Lema Racing

Odnesli vse, kar so imeli v vozilu

Toda dirkaški konec tedna se je za slovenskega upa začel povsem drugače, kot si je želel. Med postankom za kosilo so neznanci pred restavracijo vlomili v kombi njegove ekipe in odnesli praktično vse – računalnike, osebne stvari in celo velik del Markove dirkaške opreme.

»Razbili so steklo na moštvenem kombiju in odnesli vse, kar smo imeli v vozilu – tudi moj kombinezon, rokavice in čevlje. Na srečo smo imeli v moštvenem tovornjaku še nekaj moje stare opreme od lani, tako da sem lahko sploh štartal,« je povedal mladi dirkač iz Ivančne Gorice.

A neljubi dogodek ga ni vrgel iz (zmagovitega) tira. Kastelic je na stezi pokazal izjemno zbranost. V soboto je prepričljivo zmagal v svojem razredu, uspeh pa ponovil dan pozneje. V skupni razvrstitvi sta Kastelic in Tocci sicer zasedla sedmo mesto, v kategoriji GT4 pa znova nista imela tekmecev.

Z dvojno zmago je slovensko-italijanska posadka še povečala prednost v skupnem seštevku prvenstva in si tlakovala pot proti naslovu prvakov. »Dvakrat prvo mesto je kot obliž na rano po dogajanju v petek, ko smo začeli vikend z nepotrebnim stresom. Vse ostalo pa je šlo izjemno gladko. Z dvema pokaloma pod roko se domov vračamo zadovoljni,« je sklenil Kastelic.