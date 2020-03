FOTO:Pozor, miška lahko hitro požre premoženje

Ljubljana

V odsotnosti športnih dogodkov so v razmahu e-simulacije.



Psihologi opozarjajo na nevarnost povečanja odvisnosti.



Športna loterija po zakonodaji ne sme ponujati spletnega kazina.

Izolacija povečuje odvisnost

Tuje stavne hiše so ob pomanjkanju športnih tekmovanj vso pozornost usmerile v spletni kazino, ki je bolj nevaren in povzroča večjo odvisnost. FOTO: Reuters

55

evrov je predlagani dnevni limit za igralce spletnih iger na srečo v Veliki Britaniji

Športna loterija ponuja e-stave že 20 let. FOTO: ŠL

Iskanje »živih« lig

Trenutno je najbolj živahno na namiznoteniškem področju, kjer se igra kar nekaj lig, na stavno listo smo dodali tudi balinanje in turnir v šahu v Jekaterinburgu.

Preberite tudi



Stavne pijavke ob virusu iščejo kri naivnih odvisnežev

Spletne stavnice so zelo lahko dostopne prek elektronskih naprav. FOTO: Reuters

Pravila določa zakon

Loterija Slovenije je zaprla poslovalnice, dejavnost poteka prek spleta. FOTO: Mavric Pivk

- Med športnimi akterji, ki med pandemijo koronavirusa preštevajo izgube v milijonih evrov, so kajpak tudi športne stavne hiše, ki so čez noč ostale brez osnovnega vira zaslužka. Šport je praktično ugasnil, resnične junake štadionov in dvoran zamenjujejo računalniško programirane simulacije. Mnoge športne stavnice agresivno vabijo v spletni kazino in ponujajo povsem bizarne dogodke. Velika izguba grozi tudi Športni loteriji, a se ne poslužuje »nespodobnih povabil« ...Britanski poslanci so se hitro odzvali na informacijo, da športne stavnice uporabnike vabijo, naj svojo strast (ali odvisnost) potešijo na bolj tveganih igrah. »Opažamo, da vse več ljudi izhod iz stiske vidi v igrah na srečo. Če bi stavniška industrija uvedla dnevni limit 50 funtov (55 evrov), bi pokazala družbeno odgovornost v teh težkih časih,« so zapisali in se zavzeli tudi za blokado uporabnikov, ki odprejo več računov.Med odsotnostjo vodilnih lig, dirk in turnirjev stavne hiše ponujajo virtualni šport, e-kazino in tudi koeficiente na spletnih turnirjih v računalniških igricah (Fifa, Football Manager, Fortnite ...). V športu sta kar naenkrat postala priljubljena namizni tenis in japonska košarka, nekaj, kar je stavcem španska vas. Stavnice imajo sicer v ponudbi tudi mednarodni nogomet, a to je dejansko beluruska liga.Kot je zapisal Guardian, podjetja na googlu in prek družbenih omrežij vse bolj oglašujejo klasične igre na srečo, pri katerih so vložki precej višji, frekvenca iger hitrejša in odvisnost močnejša kot pri običajnih športnih stavah, kar lahko hitro vodi do še hujših duševnih in finančnih težav pri ljudeh, ki so že lep čas zaprti med štirimi stenami.»Opažamo, da se ljudje vse bolj vdajajo stavam na dogodke, o katerih ne vedo nič,« je povedal vodja inštituta za nacionalno zdravje (NHS): »Industrija se poslužuje vseh mogočih trikov, da bi povečala prihodke, ohranila zanimanje stavcev in jih zadržala v kontinuirani igri, vse pa na račun ranljivih človeških življenj.«V Sloveniji ima monopol na trgu športnih stav Športna loterija (ŠL), ki ima ob povsem komercialnem interesu tudi višje poslanstvo, saj del dobička vrača v slovenski šport. Kot je pojasnila njena služba za stike z javnostjo, je bila prekinitev tekmovanj precejšen šok.»Športne stave so poglavitni del našega produktnega nabora. Ukinitev vseh športnih dogodkov je zdesetkalo ponudbo. Trudimo se in iščemo »še žive« lige. Ta čas je najbolj živahno v namiznem tenisu, kjer se igra kar nekaj lig, na stavno listo smo dodali tudi balinanje in šahovski turnir v Jekaterinburgu. Novim vsebinam smo namenili dodatno pozornost in ustrezen nadzor,« so zapisali v Športni loteriji, kjer so zaradi bolezni covid-19 uvedli posebne ukrepe.»Od doma delo opravlja 95 odstotkov zaposlenih. Ugasnili smo vse stavne terminale, osredotočenost namenili izključno spletni ponudbi. Prek spleta igre ponujamo že 20 let in v tem času smo produktni razširili, da lahko vsakdo najde sebi primerno vsebino – športne stave, e-igre, virtualne športe, številčne napovedi in tudi možnost nakupa klasičnih srečk.«ŠL grozi velika škoda, pa tudi slovenskemu športu, saj bo posredno velik izpad koncesijskih sredstev, ki jih namenjajo financiranju Fundacije za šport (FŠO) ter Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), pa tudi tistih, ki jih preko davka od iger na srečo prispevajo v proračun. Če so se v tujini stavnice lotile raznih poslovnih trikov, ima ŠP precej zvezane roke pri iskanju alternativnih virov zaslužka.»Ad hoc dodajanja različnih oblik iger na srečo, ki se trenutno pojavljajo v svetu, ne moremo in ne smemo na hitro uvrstiti v našo ponudbo, saj nam pogoje poslovanja predpisuje zakon o igrah na srečo in vrsta spremljajočih aktov, kar v praksi pomeni, da moramo za vsako igro, ki jo želimo prirejati, predhodno opraviti ustrezen pregled ustreznosti ter preko predpisanih postopkov pridobiti dovoljenje za začetek prirejanja. Skladno z zakonodajo kazina iger ne smemo prirejati. Kljub težki situaciji poslujemo skladno s standardi, h katerim nas zavezuje kodeks odgovornega prirejanja iger na srečo,« še dodajajo pri ŠL.