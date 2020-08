Neučakani Marquez škodi samemu sebi

Ljubljana



Težak boj za naslov

Svetovni prvak Marc Marquez je poškodbo obnovil z nepazljivim odpiranjem okna.

Daleč od stare slave

Valentinu Rossiju ustreza steza v Brnu. FOTO: Joe Klamar/AFP

Motocikel deluje

- Že to, da je udarila korona, je seveda dodobra načelo letošnji spored motociklističnega razreda motoGP. Tega, da bo tudi osemkratni svetovni prvak, šestkrat v elitnem razredu,ob poznem začetku sezone po svoji napaki na uvodni dirki v Jerezu tako neučakan, pa ni pričakoval nihče.Čeprav je Katalonec star 27 let, se je po padcu, zlomljeni nadlahtnici desne roke in dveh operacijah, po prvem kirurškem posegu zagnal kot kakšen neučakan najstnik, zato ne bo dirkal niti ta konec tedna na VN Češke v Brnu.Po dveh prvih mestih vse zmagovalne karte drži v rokah Francoz italijanskega rodu, Marquez pa je vse dlje od devete globalne lovorike. Izpustil naj bi namreč vsaj še dve dirki, obe v Spielbergu na avstrijskem Štajerskem, vrnil naj bi se septembra ob dvojnem sporedu v Misanu.»Pasti je dovoljeno, vstati pa obvezno,« sporoča in na popolno zdravstveno okrevanje čaka mož deškega obraza iz Cervere, ki je (bil) v boju za naslov prvaka tako stresno živčen kot nogometaši Barcelone v španski ligi. Uspelo pa ni ne blaugrani ne njemu.»Poškodbo je obnovil z nepazljivim odpiranjem okna v svoji hiši. Nato je uvidel, da si je zlomil vsajeno ploščico. Najverjetneje se je to zgodilo zaradi prevelikega pritiska na roko,« je razlog za drugo Marquezovo operacijo navedel šef ekipe Repsol Hondain dodal: »Zdaj bo težko v boju za naslov, a vseeno to ni zadnje svetovno prvenstvo.«Quartararo, sicer dirkač podružnične ekipe Petronas Yamaha SRT, bo tako spet udarni favorit za zmago. »Vsaka dirka je zgodba zase, v Brnu bo treba slediti načrtu in ostati osredotočen na vsak centimeter steze. Ta ne odpušča večjih napak. Zavedam se, da me v hudi konkurenci čaka nova zahtevna naloga,« napoveduje 21-letnik iz Nice. Tovarniško yamaho vozi, ki si je s tretjim mestom na drugi dirki v Jerezu pribojeval prve zmagovalne stopničke po lanski VN ZDA v Austinu, takrat je bil drugi.Razlog za veliko veselje je 26. julija letos torej imel, a dejstvo je, da je pri 41 letih daleč od stare slave. Že zdavnaj bi moral motor odpeljati v garažo in se lagodno prepustiti upokojenskemu življenju. Denarja ima zadosti, zato z zdajšnjim vztrajanjem le krha veličino svoje dirkaške legende s številko 46.»Dirkaški vikend v Brnu je zame vselej nekaj posebnega. Tu sem leta 1996 na 125-kubičnem motorju dosegel svojo prvo zmago, ki je ne bom nikoli pozabil. Steza na Moravskem mi je tudi v dirkaškem pomenu zelo blizu. Tudi tokrat imam cilj biti na stopničkah,« je omenil veteran iz Tavullie.Ali bo na dirki živžav, bomo videli, zato pa je iz Yamahine tovarniške štale tudi, Španec je na uvodnih dveh preizkušnjah obakrat z drugega mesta gledal v hrbet Quartararoju. »Motocikel se je na uvodnih dirkah odlično odrezal, četudi so bile temperature visoke, prav z vročino pa smo imeli v preteklosti nekaj težav. Steza v Brnu je ena izmed mojih najljubših, lepo bi bilo stopiti še stopničko višje,« je navrgel 25-letnik iz Figueresa.