Neugoden žreb za našo zvezdnico, že takoj s prvakinjo

Na evropskem prvenstvu v Tbilisiju se bo danes borilo šest naših judoistov. Oči slovenskih ljubiteljev tega japonskega borilnega športa bodo še posebej uprte v Kajo Kajzer, evropsko podprvakinjo iz Lizbone 2021 in Zagreba 2024.

Toda žreb 26-letni Ljubljančanki ni bil naklonjen. Že v prvem krogu kategorije do 63 kilogramov se bo namreč spoprijela z branilko zlate lovorike, Čehinjo Renato Zachovo, ki lovi že tretji zaporedni naslov evropske prvakinje.

V kategoriji do 57 kilogramov se bo Jevgenija Gajić pomerila s Hrvatico Doro Bortas, Nika Tomc pa z Izraelko Inbal Shemesh, katere rojakinja Kerem Primo bo uvodna tekmica Leile Mazouzi (do 63 kg).

Med moškimi bosta danes naše barve branila Martin Hojak (za začetek bo skušal ugnati Nemca Jana Rueba) in Urh Ogrizek (oba do 73 kg), ki je ob svojem ognjenem krstu na članskem EP v prvem krogu z metom za yuko izločil Bolgara Marka Hristova.