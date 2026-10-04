Neverjeten razplet: le nekaj metrov pred ciljem ostal brez naslova prvaka

Z dirko po Sardiniji se je iztekla izjemno razburljiva sezona za svetovno prvenstvo v reliju, ki se je razpletla po okusu Elfyna Evansa (toyota yaris). Valižanski as je po petih naslovih podprvaka osvojil svojo prvo lovoriko.

Toda vse je kazalo na končno zmagoslavje njegovega moštvenega sotekmovalca Oliverja Solberga. Mladi Šved je drvel proti naslovu svetovnega prvaka, toda le nekaj metrov pred ciljem zadnje hitrostne preizkušnje je naredil napako, zdrsnil s ceste in zapravil šampionski pokal. Ko je pripeljal v cilj, kljub zmagi na dirki ni mogel v sebi zadržati solz velikanskega razočaranja. Tudi njegov sloviti oče, Norvežan Petter Solberg, svetovni prvak iz leta 2003, ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo pred njegovimi očmi.

Vrstni red dirke za SP po Sardiniji: 1. Oliver Solberg-Elliott Edmondson (Šve/VB, Toyota) 3;24:57, 2. Sebastien Ogier-Vincent Landais (Fra, Toyota) + 57,6, 3. Sami Pajari-Marko Salminen (Fin, Toyota) 1:37,4, 4. Adrien Fourmaux-Alexandre Coria (Fra, Hyundai) 2:38,6, 5. Elfyn Evans-Scott Martin (VB, Toyota) 4:48,1, 6. Takamoto Kacuta-Aaron Jonhston (Jap, Irs, Toyota) 6:02,4.

Čisto iz sebe je bil tudi novopečeni svetovni prvak. »Sploh ne vem, kaj naj rečem. Zdi se mi neresnično. Žal mi je za Oliverja, ki je tako malo pred ciljem izgubil lovoriko. Zame ta naslov prvaka pomeni velikansko olajšanje, nisem pa najbolj ponosen, kako sem na koncu prišel do njega,« so bile prve besede Evansa, ki je v končni razvrstitvi rešil pet točk naskoka pred Solbergom.

Na tretjem mestu je pristal Finec Sami Pajari (toyota yaris), ki ga je od vodilnega Valižana na koncu v seštevku za svetovno prvenstvo ločilo zgolj šest točk.