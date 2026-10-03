Neverjetni Debevec pri 63 letih brez ene same napake izenačil evropski rekord

Legendarni slovenski strelec Rajmond Debevec je na finalu evropskega pokala na 300 metrov v švicarskem Thunu poskrbel za popoln nastop. V disciplini 300 metrov leže je vseh 60 strelov poslal v desetico in s 600 krogi osvojil prvo mesto ter izenačil evropski rekord.

Za 63-letnega Debevca je bil to že drugi popolni dosežek na tej razdalji. 600 krogov je dosegel tudi na svetovnem prvenstvu v Bakuju leta 2023, ko je prav tako izenačil evropski rekord.

Uspešen dan je sicer zaokrožil še z drugo zmago. V ekshibicijskem superfinalu izžrebanih dvojic je skupaj s Švicarjem Gillesom Vincentom Dufauxom znova stopil na najvišjo stopničko.

Kuharičeva le dve desetinki od kolajne

Na zaključnem tekmovanju evropskega pokala so poleg Debevca nastopili še Urška Kuharič in Robert Markoja.

V disciplini 300 metrov trojni položaj je Kuharičeva s 583 krogi osvojila šesto mesto. Od bronaste kolajne sta jo ločili le dve desetinki. Z enakim rezultatom 583 krogov je Markoja v moški konkurenci zasedel osmo mesto.

Slovenska reprezentanta sta nastopila tudi v disciplini 300 metrov leže. Markoja je s 593 krogi tekmovanje končal na 17. mestu, Kuharičeva pa je z 592 krogi osvojila deveto mesto.