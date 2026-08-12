Neža Klančar bo nastopila v svoji paradni disciplini

Slovenska plavalka Neža Klančar bo na evropskem prvenstvu v Parizu v petek nastopila na 50 metrov prosto. Po več dneh negotovosti zaradi bolezni je zdaj jasno, da bo slovenska rekorderka vendarle lahko stopila na start svoje paradne discipline, so danes sporočili iz Plavalne zveze Slovenije.

Najboljša slovenska plavalka je zbolela tik pred začetkom prvenstva in bila primorana prilagoditi prvotni tekmovalni načrt, izpustila je že tekmi na 100 m prosto in 50 m delfin. V slovenskem taboru bodo do petka pozorno spremljali njeno počutje in skušali poskrbeti, da bo tekmo pričakala čim bolje pripravljena.

Na vrsti še Boškan in Šenica Pavletič

Petkova preizkušnja bo zanjo tudi vrnitev na prizorišče največjega uspeha v karieri. Na olimpijskih igrah leta 2024 v francoski prestolnici je prav na 50 m prosto osvojila šesto mesto in postala šele druga slovenska plavalka z uvrstitvijo v olimpijski finale. Slovenski plavalci so nastope na EP začeli v torek. Tina Čelik je v dopoldanskih kvalifikacijah na 100 m prosto s časom 1:07,54 ujela polfinale in odplavala tudi nov državni rekord. Popoldan v polfinalu nato ni bila tako hitra.

Slovensko reprezentanco na prvenstvu čakajo še nastopi Saša Boškana na 200 in 400 m prosto ter Primoža Šenice Pavletiča na 100 m hrbtno. Tina Čelik ima v programu še preizkušnjo na 50 m prsno.