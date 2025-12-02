Odlična Neža Klančar z rekordom v finale, obeta se drama na Poljskem

Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Lublinu napovedala boj za kolajno na 50 m delfin. V dodatnem dvoboju za osmo mesto v finalu je s 25,01 še tretjič v istem dnevu izboljšala slovenski rekord, med vsemi nastopajočimi pa dosegla drugi izid. Stotinko sekunde hitrejša od nje je bila le Francozinja Beryl Gastadello.

»Z nastopom sem zelo zadovoljna. Še enkrat sem izboljšala svoj državni rekord, kar je samo dobra popotnica za finale,« je povedala Klančarjeva in hitro odhitela na počitek.

Obeta pa se izjemen finale. Kar sedem finalistk se je zvrstilo v desetinki sekunde. S 25,00 je bila najhitrejša Francozinja Gastadellova, Klančarjeva je zaostala stotinko sekunde. Danka Martine Damborg je s 25,06 še enkrat izboljšala mladinski rekord stare celine, enak izid pa sta dosegli Belgijka Roos Vanotterdijk in Nemka Angelina Kohler. Devet desetink je za prvim mestom zaostala Nizozemka Marike De Waard, točno desetinko pa Italijanka Silvia di Pietro, 16 stotink Švedinja Louise Hansson.

Neža Klančar premika mejnike. FOTO: Leon Vidic

Petindvajsetletna plavalka Olimpije je slovenski rekord prvič popravila že v kvalifikacijah, ko je s 25,29 za natančno četrtinko sekunde izboljšala lasten rekord s prvenstva 2023 v Romuniji.

V polfinalu je bila edina slovenska finalistka olimpijskih iger v Parizu še pet stotink sekunde hitrejša, mesto pa si je razdelala z izkušeno 30-letno Grkinjo Ano Ntuntunaki. Plavalki sta morali o koncu programa še v takoimenovani swim-off, zmagovalka pa se je uvrstila v finale. Tudi Grkinja je bila s 25,04 izjemna in dosegla tretji izid dneva, a žal v napačnem nastopu.

Janja Šegel je na 200 m hrbtno osvojila 14. mesto. Olimpijka iz ravenskega Fužinarja je prepričala v dopoldanskem delu, kjer je z 2:08,64 za štiri stotinke sekunde zgrešila osebni rekord. Popoldan je bila v zaključku tekme prepočasna in dosegla izid 2:09,92.