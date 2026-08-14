Viroza ji ni bila kos, izjemna Neža Klančar z novim izidom sezone v finalu

Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar se je na evropskem prvenstvu v Parizu uvrstila v finale na 50 m prosto. Potem ko je v dopoldanskem predtekmovanju dosegla sedmi čas, je bila v večernem polfinalu za stotinko sekunde hitrejša, kar je zadoščalo za skupno osmo mesto.

Klančar je na prvenstvo v Pariz prišla z zamudo, potem ko je tik pred odhodom v francosko prestolnico zbolela. S tem je bila primorana izpustiti prva nastopa na 50 m delfin in 100 m prosto. V domovini je dovolj okrevala vsaj za nastop v paradni disciplini na 50 m prosto, v kateri je pred dvema letoma na olimpijskih igrah dosegla rezultat kariere s šestim mestom in državnim rekordom 24,35.

Dopoldne je v predtekmovanju plavala 24,70, kar je bilo najhitreje letos, v polfinalu pa je v drugi skupini plavala še stotinko hitreje in s petim mestom za las ujela nastop v sobotnem finalu. Najhitrejši čas v polfinalu je imela Švedinja Sarah Sjöström, ki je v prvi skupini plavala 23,83 in se kot edina spustila pod 24 sekund. V drugi je bila najhitrejša Nizozemka Milou van Wijk s 24,07.

Finale bo v soboto na sporedu ob 18.37, Klančar pa bo plavala na zunanji osmi progi. V soboto dopoldne bosta v bazenu še dva slovenska predstavnika. Primoža Šenico Pavletiča čaka nastop na 100 m hrbtno, Tino Čelik pa na 50 m prsno. V nedeljo bo plaval še Sašo Boškan v dopoldanskih kvalifikacijah na 400 m prosto.