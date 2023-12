Neža Klančar še v finalu na 50 m delfin

Slovenska plavalka Neža Klančar si je priborila še tretji posamični finale na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Otopeniju in tudi v tretji disciplini popravila svoj osebni in državni rekord. Na 50 m delfin je v polfinalu dosegla šesti čas 25,54. Rekord je popravila za 23 stotink sekunde. Nedvomno ima slovenska reprezentantka za finale še nekaj rezerv, saj je tako na obratu kot pri prihodu v cilj izgubila nekaj dragocenih stotink.

Najhitrejši sta bili Švedinji Sara Junevik in Louise Hansson pred Grkinjo Ano Ntuntunaki. Slovenska rekorderka pa za najboljšimi tremi, ki so jih ločile štiri stotinke sekunde, zaostaja le dobri dve desetinki. »Imava finale in tam se lahko zgodi karkoli. Zanesljivo je rezerva na obratu, sledi pa še podrobna analiza. Verjamem v Nežo,« je bil dosežka plavalke ljubljanske Olimpije vesel njen trener Tomaž Torkar.

Malo razočaranje sta bila slovenska nastopa na 200 m prosto, kjer sta si Janja Šegel in Katja Fain, branilka brona z zadnjega prvenstva, želeli nedeljski finale. Obe sta bili hitrejši kot v predtekmovanju, a svojih ciljev nista izpolnili. Ravenčanka Šegel se je z 1:55,29 osebnemu rekordu približala na 14 stotink sekunde, za finale pa ji je na devetem mestu zmanjkala še stotinka več. »Plavanje je bilo okej. Druge punce so bile pač hitrejše,« je nastop komentiral trener Matija Medvešek.

»Ponesrečil se mi je prvi obrat in mislim, da sem tam izgubila finale. Morda bo jutri sreča na moji strani in kakšna odjava, da bom lahko plavala v finalu. Izid in deveto mesto sta dobra, želela sem si še malce več, a je bilo v redu,« je po tekmi dejala koroška olimpijka.

Šteje le olimpijski Pariz

Fainova je bila z 1:55,92 na 11. mestu od osebnega rekorda oddaljena dve sekundi in pol, a ne gre spregledati, da skupaj s trenerko Metko Sparavec Malenko zatrjujeta, da v novi sezoni šteje le olimpijski nastop v Parizu.

»Seveda je bil cilj finale in malo boljši rezultat. A po slabši poletni sezoni se ni tako lahko vrniti. Stopnjujem rezultate, na treningih mi gre vedno bolje in bolje. Vem, da tisto, za kar treniram, še prihaja. Zadovoljna sem z izvedbo, malo manj z izidom,« je po tekmi povedala plavalka Branika.

Za nov slovenski rekord je poskrbela tudi Tara Vovk na 50 m prsno. S 30,22 je bila še sedem stotink sekunde hitrejša kot novembra ob rekordnem plavanju v Kranju, dosežek pa je pomenil skupno deseti izid. Izjemno sta plavali obe zmagovalki skupin. Najprej je za rekord prvenstev z 29,10 poskrbela estonska najstnica Eneli Jefimova, v drugi skupini je to znamko na 28,98 popravila Italijanka Benedetta Pilato.

»Oba sva super zadovoljna z rekordom in dejstvom, da je konkurenčna najboljšim Evropejkam. So pa 50-metrske discipline tudi loterija, ki se bo naslednjič obrnila v Tarino korist,« je bil zadovoljen trener Domen Majhen. »Seveda bi si želela finale, a si bom to pustila za naslednjič. To je bila moja najboljša tekma na EP in tudi s tem sem zadovoljna,« pa je pristavila plavalka.