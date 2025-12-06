Neža Klančar z rekordom za stotinko ob finale

Plavalka Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Lublinu s 23,96 dosegla nov slovenski rekord na 50 m prosto. Olimpijska finalistka iz Pariza (tam je v tej disciplini tekmovala v olimpijskem 50-metrskem bazenu, zato rezultati varirajo) pa je danes na devetem mestu ostala brez nedeljskega boja za kolajne. Stotinko sekunde hitrejša je bila osmouvrščena Italijanka Silvia di Pietro.

Klančarjeva je postala prva Slovenka, ki je 50 m prosto preplavala v manj kot 24 sekundah. Svoj dve leti star rekord s prvenstva v Otopeniju je izboljšala za sedem stotink sekunde. Na prvenstvu je Ljubljančanka pred tem osvojila sedmo mesto na 50 m delfin, nastopila pa je tudi v polfinalu na 100 m mešano in bila 11.

S tem dokazuje, da je tudi po tekmovalnem premoru še vedno konkurenčna svetovnemu vrhu. Očitno ji bilj ustrezajo tekme, kjer se tekmuje na daljših bazenih, saj je bila tudi na 50 m delfin ob obratu celo na prvem mestu, nato pa je končala kot sedma. Njen velik cilj so olimpijske igre 2028 v Los Angelesu, kjer bo, če bo nadaljevala z odličnimi predstavami, ena glavnih kandidatk za visoka mesta.