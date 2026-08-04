Neža pleza redko, deskanja v valovih pa ni več

Pred najboljšimi plavalci stare celine je osrednje tekmovanje poletne sezone – evropsko prvenstvo v Parizu. V francoski metropoli, ki je pred natanko dvema letoma pripravila olimpijske igre, so svoja tekmovanja že začeli akterji v skokih v vodo, sinhroniziranem plavanju in maratonskem plavanju. V slednjem nastopa tudi Špela Perše, ob njej bodo slovenske barve, in sicer od 10. t. m. v 50-metrskem bazenu branili še Neža Klančar, Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Po vsem videnem v zadnjih letih je udarni adut naše reprezentance 25-letna Klančarjeva. Neža, na vaši pisani tekmovalni poti je novi izziv: nastop na evropskem prvenstvu, na katerem vas zaradi zdravstvenih težav pred dvema letoma v Beogradu ni bilo. S kakšnimi pričakovanji se ozirate k Parizu 2026? Prijavljena sem ...