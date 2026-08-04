  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Drugo

Neža pleza redko, deskanja v valovih pa ni več

Naša vodilna plavalka je blla pred dvema v pariškem olimpijskem finalu, zdaj se vrača v francosko metropolo z željo po finalu na bližnjem EP.
Že vrsto let je ena udarnih članic naše reprezentance. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Galerija
Že vrsto let je ena udarnih članic naše reprezentance. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Siniša Uroševič
4. 8. 2026 | 17:28
6:08
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Pred najboljšimi plavalci stare celine je osrednje tekmovanje poletne sezone – evropsko prvenstvo v Parizu. V francoski metropoli, ki je pred natanko dvema letoma pripravila olimpijske igre, so svoja tekmovanja že začeli akterji v skokih v vodo, sinhroniziranem plavanju in maratonskem plavanju. V slednjem nastopa tudi Špela Perše, ob njej bodo slovenske barve, in sicer od 10. t. m. v 50-metrskem bazenu branili še Neža Klančar, Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Po vsem videnem v zadnjih letih je udarni adut naše reprezentance 25-letna Klančarjeva. Neža, na vaši pisani tekmovalni poti je novi izziv: nastop na evropskem prvenstvu, na katerem vas zaradi zdravstvenih težav pred dvema letoma v Beogradu ni bilo. S kakšnimi pričakovanji se ozirate k Parizu 2026? Prijavljena sem ...

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Vredno branja

Na plavalnem evropskem prvenstvu v Parizu se bo preizkusila peterica Slovencev

Štirje reprezentanti bodo opravili deset posamičnih nastopov, v daljinskem plavanju pa se bo predstavila tudi Špela Perše.
3. 8. 2026 | 14:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Plavanje

Ob bazenu je vedno na trnih

Plavalka Neža Klančar se je po lanskem olimpijskem finalu in dolgem tekmovalnem oddihu zelo uspešno vrnila v bazen in v teh dneh na Poljskem opozorila nase.
Siniša Uroševič 7. 12. 2025 | 14:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Plavanje

Neža Klančar z rekordom za stotinko ob finale

Odličen nastop slovenske plavalke Neže Klančar na EP v kratkih bazenih ni bil dovolj za preboj v finale.
6. 12. 2025 | 19:33
Preberite več
Premium
Šport  |  Pariz 2024
Plavanje na OI

Niti poškodba niti koronavirus ji nista uničila Pariza

Neža Klančar prekinila sušo slovenskih finalnih nastopov v bazenu na olimpijskih igrah. Med počitnicami z desko med valove.
Siniša Uroševič 5. 8. 2024 | 22:16
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Huda nesreča

V osemletnika na toboganu silovito treščila kopalka. Kaj je počelo osebje?

Očeta je zmotilo, da redarji, reševalci iz vode in osebje na kopališču po njegovih besedah sploh niso vedeli, kaj bi naredili, ko se je zgodilo trčenje.
Andrej Bedek, Oste Bakal 4. 8. 2026 | 08:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Manchester United

Pri Benjaminu Šešku znova menjava trenerja

Na nogometnem Old Traffordu je znova prišlo do menjave na čelu strokovnega štaba. Tokrat je bila sporazumna.
4. 8. 2026 | 05:15
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Prometna nesreča

Po nesreči se je odzval urad predsednice države

V uradu predsednice republike pa so povedali, da ne vodijo preiskave in o njenem poteku niso seznanjeni, ker ne smejo biti.
3. 8. 2026 | 12:52
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Franciji

Opozorilo pred kronometrom: vložki v nedrčkih strogo prepovedani

Mednarodna kolesarska zveza je opozorila tekmovalke na Touru, da bo spreminjanje oblike prsnega koša strogo kaznovano.
4. 8. 2026 | 09:10
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
31. 7. 2026 | 14:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
Promo Delo 3. 8. 2026 | 08:12
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kdaj prepogljivi telefon postane poslovna naložba?

Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
Promo Delo 4. 8. 2026 | 10:10
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
CFA Challenge

Zgodovinski uspeh: merili so na zmago doma, pristali pa v Hongkongu

Ekipa Ekonomske fakultete UL je na prestižnem svetovnem tekmovanju v vrednotenju podjetij CFA Challenge dosegla zgodovinski uspeh.
Milka Bizovičar 4. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Investicije

Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

plavanjeEP v plavanjuNeža Klančar

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
HLAJENJE

Kako pravilno uporabljati klimo, da bo poleti doma res prijetno

V poletni sopari ni ključna le temperatura. Pravilna nastavitev klime uravnava vlago, izboljša počutje in lahko zmanjša porabo energije.
Kaja Berlot 4. 8. 2026 | 18:05
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Referendum

Zbiranje podpisov za referendum 1. septembra

Če bo pobudnikom referenduma o interventnem zakonu v 35 dneh uspelo zbrati 40.000 podpisov, ga bo moral državni zbor razpisati.
4. 8. 2026 | 17:49
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
EP v plavanju

Neža pleza redko, deskanja v valovih pa ni več

Naša vodilna plavalka je blla pred dvema v pariškem olimpijskem finalu, zdaj se vrača v francosko metropolo z željo po finalu na bližnjem EP.
Siniša Uroševič 4. 8. 2026 | 17:28
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Iz Maroka v Evropo v majici angleškega nogometnega zvezdnika

Devetnajstletni Abde Ellakkoh je tri ure in pol plaval čez morje do španske enklave Ceuta, saj si želi priti v Veliko Britanijo.
4. 8. 2026 | 17:00
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Od vojaške utrdbe do mirnega mesteca: skriti čar Palmanove

Med ravnicami Furlanije stoji mesto, ki je videti kot risba iz učbenika renesančne arhitekture. Preživeli smo zanimiv dan v Palmanovi.
4. 8. 2026 | 17:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
EP v plavanju

Neža pleza redko, deskanja v valovih pa ni več

Naša vodilna plavalka je blla pred dvema v pariškem olimpijskem finalu, zdaj se vrača v francosko metropolo z željo po finalu na bližnjem EP.
Siniša Uroševič 4. 8. 2026 | 17:28
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Iz Maroka v Evropo v majici angleškega nogometnega zvezdnika

Devetnajstletni Abde Ellakkoh je tri ure in pol plaval čez morje do španske enklave Ceuta, saj si želi priti v Veliko Britanijo.
4. 8. 2026 | 17:00
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Od vojaške utrdbe do mirnega mesteca: skriti čar Palmanove

Med ravnicami Furlanije stoji mesto, ki je videti kot risba iz učbenika renesančne arhitekture. Preživeli smo zanimiv dan v Palmanovi.
4. 8. 2026 | 17:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Podkast

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOSTAVA

Pošta Slovenije spreminja pravila igre

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
4. 8. 2026 | 08:49
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo