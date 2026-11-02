Nezadovoljni Hamilton: Moramo imeti resen pogovor za zaprtimi vrati

Sinoči je formula 1 dobila novega kralja. Kimi Antonelli (Mercedes) je s tretjim mestom na dirkališču Hermanos Rodriguez v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico štiri dirke pred koncem sezone potrdil naslov svetovnega prvaka v formuli 1. Poleg slavja mladega Italijana je veliko pozornosti prejel tudi spor med moštvenima kolegoma pri Ferrariju.

Dirko je s prvega štartnega položaja začel Lewis Hamilton (Ferrari), a ga je ob koncu dolge ravnine napadel Charles Leclerc (Ferrari). Prvi napad je sedemkratni svetovni prvak odbil, a je Monačan znova poskusil v četrti ovinek, ob prehitevalnem manevru pa je zapustil stezo in zapeljal čez travo ter se nato pridružil kot vodilni, za kar mu je vodstvo dirke namenilo pet sekund kazni. Njuno bitko je izkoristil Max Verstappen (Red Bull), ki je sprva prehitel Hamiltona, med postankom v boksih še Leclerca in nato prvo mesto zadržal vse do črno-bele zastave.

Hamilton prepričan, da jih je to stalo zmage

Ob nesreči Valtterija Bottasa, zaradi katere je bila dirka prekinjena, je Hamilton po radijski zvezi ekipi sporočil, da imajo »velike probleme«. Po vnovičnem štartu je sicer Britanec prehitel moštvenega kolega, Leclerc pa je zdrsnil še za Antonellija. Tako sta dirkača Ferrarija dirko zaključila na drugem in četrtem mestu. »Konec koncev nas je to danes stalo zmage,« je bil po dirki nezadovoljen Hamilton. »Moramo imeti resen pogovor za zaprtimi vrati.«

»Danes bi lahko brez težav osvojili prvo in drugo mesto. Imeli smo hitrost za to,« je nadaljeval Hamilton, tretji v skupnem seštevku sezone. »V četrti ovinek vstopava na prvem in drugem mestu. Če bi le ohranila položaj, mislim, da se lahko na dirki zgodi karkoli. A ko moštveni kolega dela proti tebi in na ta način zgubiš položaje, je težko.« Ob tem je še poudaril, da se mora v prihodnje nekaj spremeniti.

A Leclerc meni, da ima tudi on razloge za nezadovoljstvo. »Pogovoril se bom z Lewisom. Oba nisva prevozila ovinka. Ne vem, ali je Lewis hotel, da grem na tretje mesto, a ker je bil Red Bull drugi, sem menil, da se splača obdržati položaj in počakati, kaj se bo zgodilo. To sem tudi storil,« je začel in nadaljeval: »Lahko bi bil tudi nezadovoljen s tem, kako močno me je potisnil s proge iz prvega ovinka, a to je dirkanje. Ko se boriš za zmago, je tako, kot mora biti.«

Naslednja dirka je na sporedu že prihodnji konec tedna, ko bo karavana formule 1 v Braziliji.