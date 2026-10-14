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Drugo

Slovenski št. 1 ni bilo lahko, a je preskočila prvo oviro

Darko Jorgić, Deni Kožul in Sara Tokić so na evropskem prvenstvu v Ljubljani uspešno začeli dvoboje v posamični konkurenci.
Darko Jorgić se je v uvodni tekmi v posamični konkurenci evropskega prvenstva v namiznem tenisu namučil proti španskemu kvalifikantu. FOTO: Anže Malovrh/STA
Galerija
Darko Jorgić se je v uvodni tekmi v posamični konkurenci evropskega prvenstva v namiznem tenisu namučil proti španskemu kvalifikantu. FOTO: Anže Malovrh/STA
Š. R., STA
14. 10. 2026 | 16:57
14. 10. 2026 | 19:34
3:26
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Najboljša slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgić in Deni Kožul sta na evropskem prvenstvu v Ljubljani uspešno začela dvoboje v posamični konkurenci. Če se je Kožul sprehodil v drugi krog, se je Jorgić v današnjem dvoboju namučil proti španskemu kvalifikantu Diegu Lilli. V drugi krog evropskega prvenstva v namiznem tenisu se je v posamični konkurenci prebila tudi Sara Tokić. V večernem delu sporeda v dvorani Stožice je v dvoboju uvodnega kroga glavnega dela kljub vlogi kvalifikantke prepričljivo s 4:1 (12, -8, 7, 8, 5) premagala na 30. nosilko, Turkinjo Sibel Altinkaya.

Kvalifikantka Sara Tokić je izločila postavljeno Turkinjo. FOTO: Worldtabletennis.com
Kvalifikantka Sara Tokić je izločila postavljeno Turkinjo. FOTO: Worldtabletennis.com

Zaostajal z 2:3, a se je izvlekel

Prvi lopar Slovenije Jorgić je proti precej manj znanemu tekmecu slavil šele po odločilnem nizu, potem ko je zaostajal že 3:2 v nizih. V šestem nizu je Hrastničan, ki je na četrti na evropski lestvici in posledično tudi četrti nosilec turnirja, v drugi polovici niza vendarle pokazal več in izenačil dvoboj, v odločilnem nizu pa je nato pokazal razliko v kakovosti.

Po dvoboju, ki je trajal dobrih 45 minut, je Jorgić težave pripisal predvsem pritisku igranja uvodnega dvoboja. »Ko si favorit, se čuti pritisk na takšnih dvobojih. Ko igraš proti igralcem, ki se prebijejo iz kvalifikacij in imajo za sabo nekaj tekem, je še toliko težje. Meni igra ni najbolje stekla, še posebej pri vračanju sem bil velikokrat pretrd,« je bil odkrit.

Boljšo predstavo je prikazal v zadnjem nizu in prepričan je, da bi ob takšni igri čez celoten dvoboj slavil s 4:0. »Ko igraš z bolj uveljavljenimi igralci, dobro veš, kaj lahko pričakuješ, tu pa nisem vedel, kaj pričakovati,« je pojasnil in priznal, da ga je na evropski lestvici 65 mest nižje postavljeni Španec vendarle nekoliko presenetil.

V drugem krogu ga čaka Poljak Milosz Redzimski, s katerim se dobro poznata, čeprav se še nikoli nista srečala na uradnih dvobojih. »Poznava se dobro, velikokrat sva trenirala skupaj. Je mlad igralec, izhaja iz te novejše šole, z veliko močnimi udarci in hitrimi servisi. Zase lahko rečem, da pričakujem, da bom jutri prikazal boljšo igro,« je pogledal proti četrtkovem popoldanskem dvoboju.

Deni Kožul je brez oddanega niza odpihnil Angleža. FOTO: Worldtabletennis.com
Deni Kožul je brez oddanega niza odpihnil Angleža. FOTO: Worldtabletennis.com

Angleža je odpihnil

V predhodnem dvoboju na prvem igrišču v Stožicah je Kožul s 4:0 (9, 10, 7, 8) premagal Angleža Liama Pitchforda. Slovenski igralec je imel dvoboj vseskozi po nadzorom, le v četrtem nizu je po sodniškem odvzemu servisa potreboval krajši odmor, da se je zbral. Nato je dvoboj uspešno pripeljal do konca.

Že v dopoldanskih urah sta Jorgić in Kožul nastopila skupaj v dvojicah, kjer pa je bila za Slovenca pretrd oreh izvrstna francoska bratska naveza Felix in Alexis Lebrun. Prva nosilca moških dvojic sta slavila s 3:0 (13, 9, 8).

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Darko Jorgićnamizni tenisDeni KožulEvropsko prvenstvo v namiznem tenisu 2026posamična konkurenca

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