FOTO:Ni čas za sebičnost, spremembe šele z letom 2022

London

Lewis Hamilton je bil med prvimi, ki se ni strinjal, da VN Avstralije izvedejo po načrtu. FOTO: AFP

Tovarne pod ključem

Jean Todt se je veselil prve dirke v Vietnamu. FOTO: AFP

Solidarnost z manjšimi moštvi

Mattia Binotto sprva ni bil navdušen nad preložitvijo sprememb, vendar je spoštoval mnenje večine. FOTO: Reuters

Ferrarijevo moštvo je takole zapustilo Melbourne po odločitvi o odpovedi dirke. FOTO: AFP

- Najdražji šport na svetu, formula 1, je sprejela eno najtežjih odločitev v svoji zgodovini. Temeljite spremembe, ki naj bi jo pripravile na izzive novega časa in jo približala navijačem, je preložila na leto 2022. Manj korenita, a toliko bolj konkretna, je odločitev o tritedesnski zamrznitvi dela v moštvih. Avgustovski premor je premaknjen na zdajšnji čas, sezona bi se lahko zavlekla celo v naslednji januar.Dobra novica je, da so pri McLarnu vsi zdravi, tudi član, ki je bil pozitiven na koronavirus, zaradi česar so tik pred zdajci odpovedali VN Avstralije. Naslednji teden naj bi se po koncu karantene vseh 16 mož vrnilo v Evropo, če bo to mogoče. Britansko moštvo je bilo eno izmed devetih, ki so na vodilne poslali apel, naj načrtovana sprememba, po kateri bi bili dirkalniki med drugim bolj izenačeni, cenejši, enostavnejši, bolj hrupni in manj okolju škodljivi, stopi v veljavo šele leta 2022 in ne prihodnje leto.Odlašal je le Ferrari, a šefje namignil, da bodo Italijani spoštovali odločitev večine v dobro F1. »Zdaj ni čas za sebičnost in taktiziranje. Prioriteta mora biti, kar je najboljše za naš šport,« je izjavil glavni v Maranellu še pred videokonferenco, na kateri so odločitve potrdili vodje vseh desetih moštev, šef F1iz Liberty Media, izvršni direktorin predsednik FIAPreložene so tudi VN Bahrajna, VN Kitajske in VN Vietnama, podobna usoda je danes doletela VN Španije, VN Nizozemske in VN Monaka (24. maj). Naslednja na sporedu je VN Azerbajdžana 7. junija. Še vedno je želja izvesti rekordnih 22 dirk, da bi kar najbolj zmanjšali finančno izgubo, a ta cilj bo težko uresničljiv.Svet za motošport pri FIA je tudi sklenil, da morajo vsa moštva zakleniti tovarne. Namen ukrepa je zaščititi manjša zasebna moštva, ki bi imela eksistencialne težave, če bi ob odsotnosti prihodkov stroški ostali enaki. Odločitev o preložitvi sprememb je logična, saj bi moštva težko razvijala povsem nov dirkalnik in hkrati ostala konkurenčna v tej nesrečni sezoni.Zdaj bodo lahko za vsaj tri tedne izklopila vetrovnike in orodja pospravila na police, zaposleni pa se bodo lahko posvetili družinam, saj bodo očitno ostali brez avgustovskih počitnic, dirke pa bodo praktično vsak vikend.»Vsa moštva morajo spoštovati 21-dnevno zamrznitev aktiv nosti, ker moramo zagotoviti pravične pogoje za vse,« je sporočila FIA. Preložena je tudi 24-urna vzdržljivostna dirka Le Mans, namesto junija naj bi bila septembra.Poraja se tudi vprašanje glede temeljne pogodbe med moštvi in F1 (Concorde Agreement), ki poteče s to sezono in jo morajo še podpisati. Gre za štiriletno obdobje, a morda bodo obstoječo podaljšali zgolj za leto. Preložitev bo sicer zmanjšala finančni pritisk na moštva, ki še imajo dvome o sklenitvi večletne zaveze temu športu. Italijanski Pirelli pa bi imel več časa za razvoj gum, saj je testiranje v teh časih ustavljeno.Potencialno bi lahko šlo podaljšanje hibridne dobe v korist svetovnemu prvakuki bo imel z dominantnim dirkalnikom še leto več časa, da ujame in prehiti, ne samo po številu zmag, ampak tudi naslovov. Po spremembah je vprašanje, kakšna bodo razmerja sil, pa tudi, ali bo Mercedes še vzrajal v panogi.Moštva v F1 naj bi sicer do konca leta homologirala šasije, potem naj bi jim najprej dovolili razvoj zgolj na aerodinamiki, kasneje pa tudi motorjev, prestavnih sistemov in drugih tehničnih delov za povsem nove dirkalnike za leto 2022. Še vedno pa je vprašanje za več sto milijonov dolarjev, kako bo s sponzorstvi v formuli 1 in prihodnostjo tega športa nasploh, če bo kriza zlomila avtmobilsko industrijo.