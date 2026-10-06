Ni imel razlogov za veselje, prišel, videl in izgubil

Edini današnji slovenski reprezentant na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju Martin Hojak se je tako kot David Štarkel poslovil po prvi borbi. V uvodnem nastopu ga je s hitro tehniko za juko ugnal Maročan Hasan Dukali, ki je tekmo s piskom sirene končal še z metom.

Za 28-letnega Hojaka je bila usodna akcija v uvodu dvoboja, kjer je srebrni s sredozemskih iger Dukali povedel, nato pa s taktično dobrim judom in statično borbo prednost obdržal vse do konca. Tam se je Hojak odprl, tvegal vse in prav s piskom sirene je tekmec dosegel še drugi met.

»Akcija na začetku je bila usodna. Dobil je minimalno prednost, s katero je nato narekoval ritem na blazini. Ni veliko za opisati. Ta juko je praktično edina stvar, ki se je zgodila v celi borbi,« je bil po razočaranju kratek Hojak.

»Martin je bil v uvodu premalo agresiven, nato je tekmecu uspelo izvesti met za minimalno oceno. Borba se je nato odvijala z dolgimi akcijami, brez prekinitev, v drugi polovici pa je Maročan to znal zadržati. Martina je držal na razdalji in se postavil tako, da mu ni prišel blizu. Res škoda. Nasprotnik je bil dober, a mislim, da je bil premagljiv,« pa je dvoboj videl trener Luka Kuralt.

Letos Ljubljančana čakata še veliki slam v Abu Dabiju in velika nagrada v Zagrebu, novo tehniko in taktiko pa bo nato v prihodnji sezoni iskal z novim trenerjem Belgijcem Damianom Martinuzzijem, ki se je njegovemu klubu Bežigradu pridružil pred tedni. V sredo bosta v Bakuju nastopila Kaja Kajzer Žabkar v kategoriji do 63 kg in Nace Herkovič v kategoriji do 81 kg.