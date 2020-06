Ni poškodb kot pri Schumacherju, a grozi mu izguba vida

Ljubljana - Življenje je tudi brez koronavirusa dovolj zapleteno in piše številne dramatične zgodbe in usode. Ena od njih je tudi tista Alessandra Zanardija. «Nekdanji dirkač v formuli 1, njegova najboljša uvrstitev je bila šesto mesto leta 1993 v Braziliji, je, ko se je iz elitnega avtomobilističnega športa vrnil v serijo CART, že doživel tragedijo. Po nesreči na nemškem dirkališču Lausitz leta 2001 so mu amputirali obe nogi.A vrnil se je v šport, postal parakolesar in na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu in štiri leta pozneje v Riu de Janeiru osvojil štiri zlata odličja in dve srebrni. Športni duh zdaj 53-letnega ...