FOTO:Ni zbadanj, a Srbe želijo zbosti na berlinskem igrišču

Ljubljana

Slovenija : Nizozemska 1:3 (-22, -23, -22, 23) Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodnik Zajec (Slo).

Slovenija: T. Štern 1, Pajenk 6, Kozamernik 8, Gasparini 6, Možič, Vinčić 1, Štalekar, Ž. Štern 2, Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Ropret 1, Urnaut 15, Čebulj 21. Nizozemska: Keemink 4, van Garderen, ter Horst 9, van der Ent, Dronkers (L), Plak 11, Gommans, Maan 10, Smit, Abdel-Aziz 28, van Solkema, ter Maat 2, Parkinson 11, Andringa (L).

Nizozemci so bili v uvodni od treh pripravljalnih tekem po kakovosti višje od slovenskih odbojkarjev.

FOTO: Tomi Lombar/Delo

Klub je drugo

Selektorja Alberta Giulianija ne skrbi poraz proti Nizozemcem. FOTO: Jure Eržen/Delo

Klemen Čebulj se bo v Berlinu morda spet pomeril s klubskima soigralcema pri srbski reprezentanci Urošem Kovačevićem in Srečkom Lisinacom. FOTO: Jure Eržen/Delo

- Nastop na olimpijskih igrah so seveda sanje vsakega športnika, ker je to športni spektakel, pa so denimo boji v odbojki zaradi svojega baletnoakrobatičnega značaja še posebej paša za oči. Nič čudnega, da tudi slovenska moška reprezentanca želi dosanjati svoje sanje in prebiti led olimpijske udeležbe. Od 5. do 10. januarja jo čakajo olimpijske kvalifikacije v Berlinu, danes pa je odigrala prvo pripravljalno tekmo z Nizozemsko in izgubila z 1:3.Na prvem izločilnem situ olimpijskih kvalifikacij v Gdansku Sloveniji ni uspelo, v Tokio se je prebila Poljska, rezultatsko je nadvladala Francijo, Slovenijo in Tunizijo. V Berlinu pa bo za osem evropskih izbranih vrst popravni izpit za edino vozovnico v deželo vzhajajočega sonca, ki je še ostala. Igralo se bo v dvorani, poimenovani po slavnem nemškem boksarju Maxu Schmelingu, v skupini A pa fante selektorjačakajo Belgija, dvoboj bo v nedeljo ob 16.30, naslednji torek gostiteljica Nemčija ob 20.10, dan kasneje pa še češki odbojkarji (17.30).V polfinale napredujeta najuspešnejši vrsti, ker so v skupini B Srbija, Francija, Bolgarija in Nizozemska, pa bi denimo uspešne slovenske fante v bojih najboljše četverice pričakali ali evropski prvaki, Srbi so konec septembra na EP v boju za zlato ugnali prav Slovence, ali četrti s prvenstva stare celine galski petelini.je s svojo zaneseno igro polno adrenalina navduševal v epičnih stožiških bojih evropskega šampionata, s soigralci pa je nabrušen, da prigrabi še finalno vstopnico za olimpijski praznik športnega štiriletja. »Občutki so zelo mešani, pozitivni, zelo evforični, kajti spet smo v Stožicah. Sicer na pripravah pred praznimi, a obujamo spomine na polne in razprodane Stožice,« je bil za uvod nostalgičen reprezentančni sprejemalec. »Zdaj imamo novo priložnost, da si priigramo vozovnico za olimpijske igre, nastop na njih je ena izmed želja vsakega športnika. Torej, da vsaj enkrat v karieri nastopi na njih in da morebiti tam tudi kaj doseže. Upamo tudi na to, a gremo korak za korakom, tekmo po tekmo. Če bomo tista prava ekipa, katera znamo biti, lahko dosežemo tudi želeno.«Selektor Alberto Giuliani meni, da je slovenska skupina z Belgijo, Nemčijo in Češko sila zahtevna. »Skupina je vsekakor težka, na papirju je sicer morebiti videti malce lažja kot tista s Srbijo, Francijo, Bolgarijo in Nizozemsko. Če bi s slednjimi zamenjali skupino, bi zagotovo lahko rekli, da ni najboljša. Časovni razpored naših tekem pa je ugodnejši kot v drugi skupini. Tam igrajo že ob pol dveh, dveh, sami pozneje, tudi to je ena izmed pozitivnih stvari, da smo v omenjeni skupini,« je menil.Čebulj v italijanskem klubu Trentino igralsko sobiva s srbskima reprezentantoma. Ta sta bila od Korošca reprezentančno boljša v finalu EP, zdaj se bodo vsi spet soočili v sklepnih olimpijskih kvalifikacijah. Po EP in pred Berlinom pa ni bilo kakšnega posebnega besednega zbadanja s strani srbskih odbojkarjev. »Vsi smo profesionalci, vsi vemo, da je reprezentanca eno, drugo klub. Ni posebnih zbadanj, osredotočeni smo, ko se konča reprezentančna sezona, na klubsko,« je sklenil Klemen Čebulj.Slovenska izbrana vrsta je sicer danes za zaprtimi vrati Stožic odigrala uvodno od treh pripravljalnih tekem proti Nizozemski, Giulianijevi varovanci so s tulipani, igrali so štiri nize, izgubili z 1:3. En statistični podatek pa pove veliko: Nizozemci so imeli 13 blokov, Slovenci le štiri. »Te tekme služijo le za to, da ocenimo stanje igralcev,« je navrgel Giuliani. Edino uradno soočenje s Holandci za gledalce pa bo 2. januarja v mariborski dvorani Tabor, popraznični odbojkarski ognjemet se bo začel ob 17. uri.