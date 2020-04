FOTO:Nič ne bo narobe, če se bodo podrle VIP palače

Ljubljana

Formula 1 ne potrebuje gledalcev. FOTO: Reuters

Zdaj bo nastal problem, kdo od sponzorjev bo še vlagal v motošport in koliko.

Tim Gajser je sezono začel odlično. FOTO: Matej Družnik

Gajser se bo vrnil še močnejši

Pred paddockom so v Rusiji vselej prisotne mične hostese. FOTO: Reuters

- Pandemija koronavirusa je ugasnila motorje v vseh bencinskih športih in najbolj znan slovenski strokovnjakima ob tem mešane občutke. »Morda je bil ta balon prenapihnjen in je čas, da se tudi motošport "resetira" ter razvije na novih temeljih,« razmišlja Mihelič, znani obraz in glas nacionalne RTV.»Situacija je podobna tisti po zadnji dirki za 'grand prix' pred 2. svetovno vojno v Beogradu, ko so domala vsi športi ugasnili. Tudi takrat ni nihče vedel, koliko časa bo trajalo. Vemo pa, da se je SP v formuli 1 začelo leta 1948. Ta čas je šport postal obrobna zadeva, bistveno je spoznati, kaj ta virus sploh je, se pripraviti in pravilno odzvati. Potem se bo svet dejansko ponovno zagnal in takrat se bomo ljudje začeli zastavljati vprašanja. Ali je res treba iti spet v tisto gonjo? Moramo res danes v trgovino, ker je popust? Katerega resničnostnega šova ne smemo zamuditi? Koliko metrov rumenega časopisa moramo kupiti, da bomo videli, kdo od kvazi zvezdnikov si je plačal naslovnico?« je malce širši pogled predstavil izkušeni Mihelič.Kot zanesenjak upa, da si bodo podobna vprašanja zastavili tudi tisti, ki odločajo. Nekatere stvari so šle enostavno predaleč ...»Formula 1 in motoGP sta izdelka nekega podjetja in če ni trga, ki bi ta izdelek kupil po takšni ceni, se bo nekaj moralo spremeniti. Spomnim se, ko sem leta 1970 prišel prvič v Zeltweg, beseda VIP sploh ni obstajala. Prišla so moštva in na travi pripravljala avtomobile. Pri motorjih je bilo še bolj pristno. V Opatiji, kjer je moral dirkati, ker je potreboval točke, sta njegova motorja prišla v kombiju à la berlingo, ob njem sta dva mehanika 'šraufala' in to je bilo to. Kasneje so 'vipi' postali vse bolj pomembni, kar ni prav. Pričakujem, da se bodo te neobičajno velike in razkošne palače, ki jih pripeljejo na prizorišča, zmanjšale ali vsaj na začetku kar umaknile. Potem pa se bodo stvari odvijale naprej odvisno od tega, kako bo reagiral trg.«Sogovornika je motilo tudi to, da ni več čast tekmovati pod nacionalno zastavo, edini pogoj za uspešno prireditev je, da je dovolj oglasnih panojev in posledično, da je stvar vidna po televiziji po celem svetu, ker le tako lahko privabiš sponzorje. Zdaj bo nastal problem, kdo od sponzorjev bo še vlagal v motošport in koliko,« je dejal Mihelič, ki verjame, da bo šport kot tak ohranil ali še okrepil svoje bistvo:»Vedno bo šlo za zmago in točke. Trenutno sta lahko najbolj nejevoljnain, ker bi povečevala število zmag in rušila rekorde. Na drugi stvari je verjetno kar zadovoljen, pa tudi družina.«Tudi Slovenci imamo šampiona v bencinskem športu,v motokrosističnem razredu MXGP. V motošportu je kar nekaj moštev, ki jim grozi propad, a Gajser ima po Miheličevem mnenju srečo, ker je prvi adut Honde. »On je lahko slabe volje samo zato, ker ne more dirkati. Letos je odlično začel. Glede na to, da je globoko veren, se bo že sprijaznil, da je to obdobje pač treba pretrpeti in potem se bo vrnil še bolj spočit in motiviran.«Mihelič je podal še nekaj misli: »Slejkoprej se bo vse skupaj spet začelo, morda na nekoliko nižjih obratih, kar ni nujno slabo. Motošport je globalen, na obli je vedno nekje poletje. Od gledalcev ni odvisen, so bolj za simpatično kuliso. Finančno je vse na televiziji in drugih medijih. Zelo hitro lahko spet štarta. Problem je le v tem, če bi virus spet udaril na Kitajskem in še kje. Saj vemo, kogar je kača pičila, se tudi zvite vrvi boji.«