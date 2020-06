Ljubljana



Nekaj izgub bo, a bo šport izšel močnejši in prečiščen,

Martin Sorrell se je spraševal smiselnosti tekmovanj brez gledalcev. FOTO: Reuters



Je organizacija tekmovanj brez gledalcev smiselna?

- Pred športom in pokrovitelji so novi časi. Koronska kriza bo brez dvoma močno vplivala na športnike, različne športne panoge in pokrovitelje, ki so eden od ključnih dejavnikov razvoja. Bivši vodja marketinga pri Mednarodnem olimpijskem komiteju (MOK)je prepričan, »da bo prehod na novo stanje boleče, a šport bo iz krize izšel močnejši in prečiščen«.Dvainšestdesetletni pravnik z Irske Michael Payne, ki je bil sedemnajst let na čelu oddelka za trženje pri MOK, nato pa se je preselil v formulo ena, je v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP izpostavil nekaj glavnih težav, ki čakajo šport in njegove pokrovitelje v naslednjih letih.»Tako mednarodne športne zveze kot različni klubi in športne organizacije so v preteklosti delovale nad občimi finančnimi okvirji. Nihče ni razmišljal o črnih časih, ali imel kakšen rezervni sklad. Za vse je ta kriza prišla nepričakovano,« meni Payne.»To je kriza vseh kriz in mnoge stvari bo treba na novo opredeliti in začrtati. MOK se je s podobno krizo srečal ob korupcijskem škandalu okrog dodelitve zimskih olimpijskih iger leta 2002 Salt Lake Cityju. Ogroženo je bilo dostojanstvo olimpijskega gibanja in vodstvo MOK je tedaj potegnilo nekaj odličnih potez,« je nadaljeval Payne.»S pravim pristopom in tehtnimi odločitvami smo prebrodili krizne čase in na koncu iz vsega skupaj izšli še močnejši. Če zdaj gledam nazaj, je bil tisti škandal oziroma trenutek zadeva, ki je olimpijsko gibanje vrnila na pravo pot. Prepričan sem, da se bo nekaj podobnega zgodilo tudi po tej pandemiji. Šport bo utrpel nekaj izgub, vendar bo na koncu izšel močnejši in prečiščen,« je dejal.V nadaljevanju pogovora se je, ustanovitelj britanske oglaševalske agencije WPP in član MOK, navezal predvsem na dva velika dogodka, ki sledita prihodnje leto – olimpijske igre v Tokiu in evropsko nogometno prvenstvo. Po njegovem mnenju so organizatorji v hudem precepu, saj nihče ne more povedati, ali bosta oba dogodka 2021 potekala v okvirih, ki smo jih bili vajeni pred izbruhom pandemije novega koronavirusa, ki je širom sveta zahteval 370.000 življenj.»Glavno vprašanje, ki si ga zastavljamo vsi, vključno z organizatorjema OI in EP, je, ali bodo lahko gledalci naslednje leto prisotni na vseh teh dogodkih. To je ključna stvar za organizatorje, saj prihodki iz vstopnic predstavljajo pomemben del finančne konstrukcije,« pravi Sorrell.»Gre za zelo kompleksno zadevo, ki zahteva ogromno načrtovanja in prilagajanja. Vprašanje je, ali je smiselno organizirati take dogodke brez gledalcev,« meni oglaševalski guru in dodaja: »Najhuje je, ker ne vemo, kdaj bomo sploh vedeli, ali gledalci bodo ali ne.«»Šport bo vedno zelo pomemben člen trženja in promocije, zato se ne bojim, da se bodo pokrovitelji povsem umaknili. Zagotovo pa bodo bolj previdni in načrtni. Pomembno bo, da se bodo ljudje, ki delujejo v športu, znali prilagoditi drugačnim razmeram in pokrovitelje privabiti na nove načine,« je še povedal Sorrell.