Nihče nima več stoodstotnega izkupička

Ljubljana – Na turnirju za izzivalca svetovnega prvaka v šahu, Norvežana Magnusa Carlsena, ki se je včeraj začel v Jekaterinburgu, po drugem krogu ni več igralca, ki bil imel stoodstoten izkupiček. S po 1,5 točke si prvo mesto delijo ameriški favorit Fabiano Caruana, Francoz Maxime Vachier-Lagrave, Rus Jan Nepomnjaščij in Kitajec Hao Wang.



Caruana, drugi igralec sveta, je z belimi figurami po remiju v prvem krogu ugnal Rusa Kirila Aleksenka in prišel do prve točke. Nepomnjaščij, v uvodni partiji je s črnimi figurami porazil Nizozemca Anisha Girija, je v drugi partiji s prednostjo prve poteze v ruskem dvoboju razdelil točko z Aleksandrom Griščukom.



Vachier-Lagrave, uvodoma je pol točke odščipnil favoriziranemu Caruani, je v svojem drugem dvoboju porazil tretjega šahista sveta, Kitajca Dinga Lirena, ki je izgubil že svoj drugi dvoboj. Najdlje sta za šahovnico ostala Hao Wang, ki je v prvi partiji kot črni presenetil rojaka Lirena, in Giri. Slednji je bil ob Dingu edini, ki je bil po prvem krogu z ničlo, po 61 potezah pa je remiziral v trdnjavski končnici z Wangom, ki ni uspel pripeljati prostega kmeta v promocijo.



Na turnirju kljub pandemiji novega koronavirusa igra osmerica velemojstrov po dvokrožnem sistemu s 14 krogi, v katerih se bo vsak pomeril z vsakim z belimi in črnimi figurami. Turnir se bo končal 3. aprila, zmagovalec pa se bo konec leta pomeril s Carlsenom.



Izidi 2. kroga: Fabiano Caruana (ZDA) : Kiril Aleksenko (Rus) 1:0, Jan Nepomnjaščij (Rus) : Aleksander Griščuk (Rus) remi, Hao Wang (Kit) : Anish Giri (Niz) remi, Maxime Vachier-Lagrave (Fra) : Ding Liren (Kit) 1:0; vrstni red: Caruana, Nepomnjaščij, Vachier-Lagrave in Hao Wang po 1,5, Griščuk 1, Aleksenko in Giri 0,5, Liren 0.