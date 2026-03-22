Nika Glojnarič v polfinale, vrhunec pa šele prihaja

Slovenska atletinja Nika Glojnarič je zadnji dan 21. svetovnega prvenstva v dvorani, ki se končuje v poljskem Torunu, v prvem krogu na 60 m ovire tekla 7,99 sekunde in se s tretjim mestom v skupni neposredno uvrstila v polfinale, ki bo danes ob 18.51. Imela je 20. izid. Lana Andolšek je v tej disciplini z 8,25 sekunde zasedla 43. mesto.

Zadnja iz rekordne 13-članske reprezentance bo ob 17.45 nastopila v finalu skoka s palico Tina Šutej. Sedemintridesetletna slovenska rekorderka bo skušala osvojiti osmo medaljo z velikih članskih tekmovanj. Pred prvenstvom je odkrito napovedala lov na svoje prvo zlato.

Brežičanka Glojnarič je po srebrni olimpijski iz Atlante letos postala druga Slovenka, ki je 60 m z ovirami pretekla pod osmimi sekundami, sedaj je tudi druga, ki ji je to uspelo na velikem tekmovanju.

»Vesela sem, da mi je uspelo teči pod osmimi sekundami, čeprav tega nisem pričakovala. Na ogrevanju mi je šlo super. Imela sem zelo dober tek na tekmi, predvsem start je bil zelo hiter. Ko sem se vrgla v cilj, sem že približno že vedela, da sem v polfinalu. To je bil tudi najin cilj z očetom in trenerjem. Glasno sva to povedala tudi pred SP,« je bila vesela 25-letna Glojnarič.

Letos je osebni rekord popravila na 7,98. Na dvoranskih SP je bila že dvakrat, 18. mesto je osvojila leta 2025, 21. pa pred dvema letoma. »Še enkrat želim teči pod osmimi sekundami. Moj drugi tek je običajno vedno boljši od prvega. Imam tudi precej časa do polfinala, da se lahko regeneriram,« je dodala Glojnarič.

Dvajsetletna Andolšek pa je nastopila na svojem prvem velikem članskem tekmovanju. Članica kranjskega kluba je osebni rekord 8,19 tekla letos, ni pa pričakovala, da bom prek svetovne lestvice uvrstila na SP. Tekla je v prvi skupini, v kateri je bila najboljša Švicarka Ditaji Kambundji (7,84), aktualna evropska prvakinja in svetovna podprvakinja, ki je lani v Tokiu svetovni naslov osvojila na 100 m ovire.

»Na Poljsko sem prišla brez pričakovanj in obremenitve. Želela sem le teči kar najbolje in mislim, da mu je uspelo. Tudi rezultat je bil soliden. Malo sem bila živčna, ko sem videla najboljše na svetu okrog sebe. Že vso sezono tečem okrog 8,20 in da mi je to uspelo teči tudi tu sem vesela. Zato pozitivno gledam na poletno sezono in upam, da si bom priborila tudi nastop na evropskem prvenstvu na prostem v Birminghamu,« je dejala Andolšek.