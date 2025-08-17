Nika Prevc brez resne izzivalke tudi na drugi tekmi

Najboljša smučarska skakalka na svetu Nika Prevc je tudi na četrti tekmi poletne velike nagrade nadaljevala z odličnimi nastopi. V poljski Wisli je s 126,1 točke prepričljivo osvojila prvo mesto in povečala prednost v skupnem seštevku. Na drugem mestu je končala Japonka Nozomi Maruyama (117,5), tretja pa je bila Kanadčanka Abigail Strate (116,2). Obe sta se, tako kot Prevčeva, na zmagovalni oder povzpeli tudi v soboto.

Za Niko Prevc je bila to tretja zmaga v sezoni, prvič po novem tekmovalnem formatu, v katerem šteje le dosežek v finalni seriji. »Najboljše je bilo, da smo se vse Slovenke uvrstile v finale. Tudi sama sem lahko zadovoljna, saj se zdaj vračam na treninge z dobro popotnico,« je po tekmi povedala Prevčeva.

Naslednjič v Romuniji

Po štirih zmagah – dveh zaporednih – in petem mestu na drugi tekmi sezone v Franciji ima v skupnem seštevku 325 točk. Druga je Strate (280), tretja pa Maruyama (260). Od preostalih Slovenk je bila najboljša Nika Vodan na 13. mestu (88,6), Tinkara Komar je končala kot 16. (86,1), Maja Kovačič kot 18. (81,7), Katra Komar pa kot 19. (68,9).

Zmaga Prevčeve je šesta slovenska v Wisli, kjer so ženske tekme poletne velike nagrade na sporedu od leta 2019. Trikrat je slavila Urša Bogataj, po enkrat Nika Vodan in letos dvakrat Nika Prevc. Tekmovanje se bo nadaljevalo sredi septembra v romunskem Rasnovu.