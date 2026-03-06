  • Delo mediji d.o.o.
Niki Prevc je uspelo, Alisha Lehmann se veseli zmage, Messi pri Trumpu

Minuli teden v športnem svetu je zaznamoval konec olimpijskih iger in nastopi v evropskih klubskih nogometnih tekmovanjih. Janja Garnbret v svetovnem pokalu.
Ob švicarski zmagi nad Severno Irsko Alisha Lehmann res ni bila med boljšimi posameznicami na igrišču, vseeno pa je požela največ pozornosti. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
Ob švicarski zmagi nad Severno Irsko Alisha Lehmann res ni bila med boljšimi posameznicami na igrišču, vseeno pa je požela največ pozornosti. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
M. Ru.
6. 3. 2026 | 17:25
6. 3. 2026 | 17:27
1:44
Znani športniki so tudi na instagramu obeležili zanimiv teden, ki se počasi končuje. Poleg brata Domna je Nika Prevc že dan prej uradno potrdila veliki kristalni globus. Norveški nogometaš Erling Braut Haaland se veseli nadaljevanja sezone, saj njegov Manchester City v premier ligi že diha za ovratnik vodilnemu Arsenalu. Alisha Lehmann je ob zmagi Švice nad Severno Irsko odigrala 19 minut, Max Verstappen pa je odlično pripravljen pred začetkom nove sezone formule 1.

Eden izmed najboljših nogometašev v zgodovini Lionel Messi je s soigralci pri Inter Miamiju obiskal pisarno ameriškega predsednika Donalda Trumpa in naletel na mešan odziv med nogometnimi navdušenci.

Takole se je Lionel Messi, aktualni nogometni svetovni prvak z Argentino, sprehodil z Donaldom Trumpom. FOTO: Instagram
Takole se je Lionel Messi, aktualni nogometni svetovni prvak z Argentino, sprehodil z Donaldom Trumpom. FOTO: Instagram

FIS skijumping @fisskijumping
Uspelo ji je! Nika Prevc je tretjič skupna zmagovalka svetovnega pokala!

Nika Prevc FOTO: Instagram Fis Skijumping
Nika Prevc FOTO: Instagram Fis Skijumping

Erling Braut Haaland @erling
Novi teden, gremo!

Erling Braut Haaland FOTO: Instagram E. B. H.
Erling Braut Haaland FOTO: Instagram E. B. H.

Alisha Lehmann @alishalehmann7
Zmaga za Švico!

Alisha Lehmann FOTO: Instagram A. L.
Alisha Lehmann FOTO: Instagram A. L.

Max Verstappen @maxverstappen1
V tem sem res užival.

Max Verstappen FOTO: Instagram M. V.
Max Verstappen FOTO: Instagram M. V.

Darja Bilodid @dariabilodid7
Spomini na čudovito večerjo.

Darja Bilodid. FOTO: Instagram D. B.
Darja Bilodid. FOTO: Instagram D. B.

