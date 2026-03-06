Niki Prevc je uspelo, Alisha Lehmann se veseli zmage, Messi pri Trumpu

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Znani športniki so tudi na instagramu obeležili zanimiv teden, ki se počasi končuje. Poleg brata Domna je Nika Prevc že dan prej uradno potrdila veliki kristalni globus. Norveški nogometaš Erling Braut Haaland se veseli nadaljevanja sezone, saj njegov Manchester City v premier ligi že diha za ovratnik vodilnemu Arsenalu. Alisha Lehmann je ob zmagi Švice nad Severno Irsko odigrala 19 minut, Max Verstappen pa je odlično pripravljen pred začetkom nove sezone formule 1.
Eden izmed najboljših nogometašev v zgodovini Lionel Messi je s soigralci pri Inter Miamiju obiskal pisarno ameriškega predsednika Donalda Trumpa in naletel na mešan odziv med nogometnimi navdušenci.
FIS skijumping @fisskijumping
Uspelo ji je! Nika Prevc je tretjič skupna zmagovalka svetovnega pokala!
Erling Braut Haaland @erling
Novi teden, gremo!
Alisha Lehmann @alishalehmann7
Zmaga za Švico!
Max Verstappen @maxverstappen1
V tem sem res užival.
Darja Bilodid @dariabilodid7
Spomini na čudovito večerjo.
