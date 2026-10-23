Niso obupali in vrnili 126.000 evrov

Na dobrodelni dražbi so ob koncu prve sezone golfske lige z imenom »Nikoli ne obupaj, vedno vračaj« v dobri uri zbrali 126.000 evrov za pomoč otrokom, mladim in družinam v stiski. Med dražitelji so bili tudi vrhunski slovenski športniki Tadej Pogačar, Anže Kopitar, Domen Prevc in Tina Maze, so sporočili organizatorji.
Pred slabim tednom je bil vrhunec prireditve v Volčjem Potoku dražba kolesa Colnago V4Rs s Pogačarjevim podpisom. Na voljo so bili tudi podpisani dresi in športna oprema iz zbirk slovenskih športnih zvezdnikov Luke Dončića, Kopitarja, Prevca, Maze in Jana Oblaka. Izkupiček si bodo razdelile štiri dobrodelne organizacije: Fundacija Tadeja Pogačarja, Ustanova Rdeča žoga, Tina Maze Ski Academy in Fan club Domna Prevca.
Fundacija Tadeja Pogačarja bo denar namenila štipendijam in psihosocialni podpori mladim z izkušnjo raka. Ustanova Rdeča žoga bo pomagala otrokom in mladim v stiski, Tina Maze Ski Academy bo sredstva namenila športnim kampom za mlade, Fan club Domna Prevca pa socialno ogroženim otrokom.
Dobrodelno golfsko ligo sta ustanovila Pogačar in podjetnik Joc Pečečnik, njen namen pa je povezovanje športa in podjetništva pri zbiranju sredstev. V prvi sezoni je na petih ekipnih in dveh posamičnih turnirjih sodelovalo 129 igralcev.
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