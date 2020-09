Niso se še približali želenemu milijonu evrov

Ljubljana – Odbojkarji moštva ACH Volley so že več kot desetletje absolutni vladarji slovenskih igrišč. Ker lani zaradi epidemije novega koronavirusa prvenstva niso odigrali do konca, so naslov dobili za zeleno mizo, njihova glavna želja za letos pa je, da si lovoriko zagotovijo na igriščih, na katerih bo vsaj na začetku dovoljenih 500 gledalcev.



Njihovi cilji so enaki kot vse prejšnje sezone, želijo pobrati čim več pokalov, zavedajo pa se, da ne bodo imeli lahkega dela, saj so se domači klubi občutno okrepili, enako velja za avstrijske in hrvaške, s katerimi se bodo merili v srednje evropski ligi, v ligi prvakov pa jih že v skupini čakajo tekmeci iz držav, ki so precej bogatejše in tudi zaradi tega spadajo med velesile.



»Letos nam je šel na roke položaj v Evropi. Sestavili smo močno ekipo, eno najboljših v zadnjih desetih letih, če ne najboljše. Žal je liga prvakov v zadnjem času velik posel, v njej v glavnem nastopajo bogati klubi, s katerimi pa se mi ne moremo meriti. Zato večjih ciljev v njej ne moremo imeti, želimo pa osvojiti čim več domačih lovorik. Glavni cilj bo državno prvenstvo, ki zagotavlja nastop v ligi prvakov tudi naslednje leto,« je na predstavitvi ekipi dejal predsednik kluba Rasto Oderlap, ki je potrdil, da je klub povečal proračun za približno 100.000 evrov, kot pravi, pa se še niso približali milijonu, tako da v tem pogledu ne moremo konkurirati evropskim velikanom: »Vseeno pa želimo biti še boljši kot lani in zabeležiti še kakšno zmago več.«



Športni direktor kluba Aleš Jerala je potrdil, da se je klub pogovarjal s slovenskimi reprezentanti, njegovo povabilo pa je sprejel le podajalec Gregor Ropret. »Pogovarjali smo se tudi z Alenom Šketom, Dejanom Vinčičem in Alenom Pajenkom, ki so se odločili za druge možnosti. V svoje vrste smo želeli pripeljati tudi mladega Roka Možiča, todaa iz njegove strani ni bilo pravega interesa. Menim, da to ni prav, mladi, nadarjeni igralci bi se morali kaliti v takem klubu, kot je naš. Nismo pa se pogovarjali z Mitjo Gasparinijem, ko se je ponudila priložnost, saj smo že imeli zapolnjen njegov igralni položaj. Tako je pristal v Kamniku, kar ni slabo. Kamnik in Maribor sta se nasploh dobro okrepila, ampak to je dobro tudi za nas, saj bomo imeli veliko težkih tekem.«



V ACH je letos prestopilo veliko mladih, nadarjenih Slovencev, ob Ropreta pa so glavne okrepitve grški reprezentančni korektor Mitar Đurić, iranski bloker Amir Hossein Toukhteh in libero Urban Toman. Kapetan bo Ropret. »Seveda mi je v veliko čast, da so me kot povratnika izvolili za kapetana. Trudil se bom, da bom opravičil zaupanje. Sestavili smo odlično ekipo, verjamem, da bomo konkurenčni tudi v Evropi. Žal bomo imeli močne tekmece, zagotovo bomo outsiderji, toda verjamemo, da se lahko z vsemi kosamo. Tudi doma bomo imeli močno konkurenco, toda vseeno mislim, da bomo tudi letos najmočnejši,« je svoja pričakovanja razgrnil Ropret. Od lanske ekipe bo lahko trener Matija Pleško računal na Jana Pokeršnika, Matica Videčnika, Mateja Köka, Jureta Okrogliča, Božidarja Vučićevića in Uroša Pavlovića, vsi drugi so novinci.