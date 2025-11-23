  • Delo mediji d.o.o.
    Drugi športi

    Nizozemec zmagal, Britanec blizu lovorike

    Na dirki za VN Las Vegasa je Max Verstappen dosegel svojo 69. zmago, drugouvrščeni Lando Norris pa je zdaj zelo blizu naslovu svetovnega prvaka.
    Nizozemski zvezdnik formule 1 je bil s svojim dirkalnikom najhitrejši. FOTO: Daniel Cole/Reuters
    Galerija
    Nizozemski zvezdnik formule 1 je bil s svojim dirkalnikom najhitrejši. FOTO: Daniel Cole/Reuters
    STA, S. U.
    23. 11. 2025 | 07:03
    23. 11. 2025 | 07:24
    2:16
    A+A-

    Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen iz Nizozemske (Red Bull) je z mojstrsko vožnjo zmagal na dirki svetovnega prvenstva v formuli 1 za veliko nagrado Las Vegasa. Britanec Lando Norris (McLaren) je dirko končal na drugem mestu in se tako približal osvojitvi naslova svetovnega prvaka.

    Voznik Red Bulla Verstappen je v prvem ovinku na uličnem dirkališču v mestu greha, igralniški meki, izkoristil zdrs Norrisa, ki je bil na prvem mestu, in prevzel vodstvo. Nato je dirko v celoti nadzoroval ter dosegel 69. zmago na dirkah za veliko nagrado v svoji karieri.

    Vrstni red za svetovno prvenstvo F1

    1. Lando Norris (McLaren) 408

    2. Oscar Piastri (McLaren) 378

    3. Max Verstappen (Red Bull) 366

    4. George Russel (Mercedes) 291

    5. Charles Leclerc (Ferrari) 222

    6. Lewis Hamilton (Ferrari) 149

    Štirikratni aktualni svetovni prvak je dirko začel z drugega startnega mesta in suvereno zmagal pred Norrisom. Tretje mesto je osvojil Britanec George Russell (Mercedes), mesto za njim je bil Avstralec Oscar Piastri (McLaren).

    »Ali bom ostal pri 69 zmagah ali jih bom dosegel 169 – v vsakem primeru gre za imenitno številko. Zaostanek za Landom Norissom je še vedno velik. Moram gledati od tekme do tekme, v Abu Dabiju bomo videli, kako nam kaj kaže. Sicer pa smo se v tej sezoni veliko naučili, kar nam bo dobro delo za naslednjo sezono,« je po zmagi dejal nizozemski as. 

    Do konca sezone sta še dve dirki, prihodnji konec tedna v Katarju ter ob prvem decembrskem vikendu v omenjenem Abu Dhabiju.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Anžetom Laniškom

    Garal je za nove lepe spomine in videl, kako je udaril Ferrarijev predsednik

    Anže Lanišek z dobrimi občutki pričakuje začetek olimpijske sezone v smučarskih skokih. V Lillehammer si želi s prazno glavo. Všeč mu je Norrisov način vožnje.
    Miha Šimnovec 14. 11. 2025 | 17:56
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Sao Paulo

    Obeta se eden najbolj napetih dvobojev v zgodovini formule 1

    V bitki za naslov svetovnega prvaka v Formuli 1 sta dirkača McLarna skoraj povsem izenačena. Dirka v Braziliji bo ta vikend podala nekaj odgovorov.
    Matic Rupnik 7. 11. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Župan Macedoni kritičen do NVO: Kje ste bili, ko so zlorabljali deklice?

    Kje ste bili ob zlorabah mladoletnic in ko petsto otrok ni videlo šole? Če nimate boljših rešitev za varnost, bodite modro tiho.
    22. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Šiptarji sredi Ljubljane tepejo Srbe! To mi delaj!

    Kogar je pri kakšnih volitvah pičila lažniva kača, je treba spomniti, da tisto, kar je videti kot zvita vrv, ni nujno zvita vrv.
    Novica Mihajlović 22. 11. 2025 | 05:25
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kje so nove oddaje in zakaj molčite o pokojnem?

    Bralce tokrat zanima, kje so obljubljene nove oddaje Kolesa sreče, kako da nihče ne omeni smrti Milana Stojnića in kdaj bo Števerjan. In dovolj imajo jugoserij.
    20. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    formula 1Max VerstappenLando Norris

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice  |  Slovenija
    Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju

    Skoraj polovica Slovenk je nasilje v odnosu doživljala več kot pet let

    Podatki Sursa kažejo, da je zunaj partnerskega odnosa nasilje doživela vsaka šesta ženska, skoraj polovica pa v partnerstvu trpi nasilje več kot pet let.
    23. 11. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Neja Dvornik po poškodbi predčasno domov

    Po lepem nastopu na Finskem je Korošica na zadnjem treningu pred tekmo v Avstriji staknila poškodbo gležnja.
    23. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Novi mejnik v Los Angelesu

    James Harden je za moštvo LA Clippers na tekmi s Charlottom zbral 55 točk, kar pri tem klubu pred njim ni še nihče dosegel.
    23. 11. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Prstomet

    Mirne rokce iz Britofa, Logatca, Medvod, Ljubljane ...

    V Šenčurju so v spomin na enega očetov izvirnega slovenskega prstometa po zraku švigali znani leteči predmeti štirih barv.
    Grega Kališnik 23. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Razno
    Vikend

    Kinorecenzija: Kaj Marielle ve

    Film o tem, kako je ko se vloge v družini obrnejo. Najstnica ve vse, kar počneta njena mama in oče, tudi ko je ni zraven. Recimo flirtata z drugimi ali lažeta ...
    23. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Novi mejnik v Los Angelesu

    James Harden je za moštvo LA Clippers na tekmi s Charlottom zbral 55 točk, kar pri tem klubu pred njim ni še nihče dosegel.
    23. 11. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Prstomet

    Mirne rokce iz Britofa, Logatca, Medvod, Ljubljane ...

    V Šenčurju so v spomin na enega očetov izvirnega slovenskega prstometa po zraku švigali znani leteči predmeti štirih barv.
    Grega Kališnik 23. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Razno
    Vikend

    Kinorecenzija: Kaj Marielle ve

    Film o tem, kako je ko se vloge v družini obrnejo. Najstnica ve vse, kar počneta njena mama in oče, tudi ko je ni zraven. Recimo flirtata z drugimi ali lažeta ...
    23. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
