Nizozemec zmagal, Britanec blizu lovorike

Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen iz Nizozemske (Red Bull) je z mojstrsko vožnjo zmagal na dirki svetovnega prvenstva v formuli 1 za veliko nagrado Las Vegasa. Britanec Lando Norris (McLaren) je dirko končal na drugem mestu in se tako približal osvojitvi naslova svetovnega prvaka.

Voznik Red Bulla Verstappen je v prvem ovinku na uličnem dirkališču v mestu greha, igralniški meki, izkoristil zdrs Norrisa, ki je bil na prvem mestu, in prevzel vodstvo. Nato je dirko v celoti nadzoroval ter dosegel 69. zmago na dirkah za veliko nagrado v svoji karieri.

Vrstni red za svetovno prvenstvo F1 1. Lando Norris (McLaren) 408 2. Oscar Piastri (McLaren) 378 3. Max Verstappen (Red Bull) 366 4. George Russel (Mercedes) 291 5. Charles Leclerc (Ferrari) 222 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 149

Štirikratni aktualni svetovni prvak je dirko začel z drugega startnega mesta in suvereno zmagal pred Norrisom. Tretje mesto je osvojil Britanec George Russell (Mercedes), mesto za njim je bil Avstralec Oscar Piastri (McLaren).

»Ali bom ostal pri 69 zmagah ali jih bom dosegel 169 – v vsakem primeru gre za imenitno številko. Zaostanek za Landom Norissom je še vedno velik. Moram gledati od tekme do tekme, v Abu Dabiju bomo videli, kako nam kaj kaže. Sicer pa smo se v tej sezoni veliko naučili, kar nam bo dobro delo za naslednjo sezono,« je po zmagi dejal nizozemski as.

Do konca sezone sta še dve dirki, prihodnji konec tedna v Katarju ter ob prvem decembrskem vikendu v omenjenem Abu Dhabiju.