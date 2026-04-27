Nizozemski orjak skoval načrt za veliko senzacijo

Ljubitelji boksa, zlasti težke kategorije, so v iztekajočem se mesecu prišli na svoj račun, saj so videli na delu dva zvezdnika, ki sta se trdno odločena vrniti na prestol. Najprej je nekdanji ameriški svetovni prvak Deontay Wilder po deljeni sodniški odločitvi premagal Britanca Dereka Chisoro in slavil 45. profesionalno zmago, teden dni pozneje je Derekov slovitejši rojak Tyson Fury, ki je sicer že napovedal konec uspešne športne poti, po skoraj poldrugem letu premora precej bolj prepričljivo odpravil Rusa Arslanbeka Mahmudova. Toda pravi vrhunec letošnje pomladi šele prihaja.