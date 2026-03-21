Neja Filipič 11., a daleč od daleč od svoje najboljše daljave v tej zimi

Slovenska atletinja Neja Filipič je v finalu troskoka na dvoranskem svetovnem prvenstvu v poljskem Torunu zasedla 11. mesto, preskočila je 13,35 metra v tretji seriji in s tem po polovici celotnega tekmovanja v tej disciplini končala nastope na tem prvenstvu.

Dopoldne sta na 60 m nastopili še dve Slovenki. Zala Istenič je v prvem krogu kvalifikacij s 7,27 sekunde za dve stotinki zgrešila polfinale in končala na 26. mestu. Druga slovenska predstavnica na 60 m Lucija Potnik je bila s 7,42 sekunde 40. med 51 tekmovalkami.

Filipič je začela s prestopom, neveljavne dosežke je imelo še šest tekmovalk v uvodni seriji, med drugimi tudi Venezuelka Yulimar Rojas, svetovna rekorderka.

Junak dneva je bil Švicar Simon Ehammer, v sedmeroboju je postavil svetovni rekord s 6670 točkami.. V dvodnevnem mnogoboju atletov je Ehammer zbral 25 točk več od prejšnjega rekorda legende mnogoboja Ashtona Eatona iz ZDA iz leta 2012 in dvoranskega SP v Istanbulu. S Švicarjem sta za drugo in tretje mesto na zmagovalnem odru v Torunu stala Heath Baldwin (6337) in Kyle Garland (6245) iz ZDA.

Slednja je doslej že osvojila tri dvoranske svetovne naslove in štiri na prostem. Zaradi operacije ahilove tetive aprila 2024, poškodbo je utrpela na treningu v Španiji, potem v Parizu tega leta ni branila olimpijskega zlata iz Tokia.

Tridesetletna Filipič je prestopila tudi v drugi seriji in imela nato na le še en poskus, da bi imela veljaven nastop. Namerili so ji 13,35 m. Članica ljubljanskega Žaka je osebni rekord, 14,42 m, dosegla lani, v tej zimi je skočila največ 13,92 m.

Žirovka je tretjič nastopila na dvoranskih SP. Šesto mesto je osvojila lani v Nanjingu na Kitajskem, leto dni prej je bila 11. Tudi sicer je stalna finalistka skoraj vseh velikih tekmovanj v zadnjem obdobju.