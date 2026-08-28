Koliko goriva je še v Noletu? V New Yorku kakor volk pozimi

Koliko velikih teniških bitk je še ostalo Novaku Đokoviću? Pri 39 letih se to vprašanje pojavlja skoraj ob vsakem njegovem nastopu, toda srbski šampion nanj – vsaj javno – še nima odgovora. Pred odprtim prvenstvom ZDA (od nedelje do 13. septembra), na katerem bo lovil rekordno 25. lovoriko za grand slam, je znova spregovoril o svoji prihodnosti in življenju po tenisu, hkrati pa je nazorno razkril, zakaj ga je po vseh teh letih še vedno tako težko odpisati. Ker je od nekdaj najbolje igral takrat, ko so drugi menili, da je že premagan.