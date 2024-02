Nominiranci Messi, Verstappen, Đoković in Shiffrinova

Znani so nominiranci za nagrade laureus za posameznike in ekipe, ki so na blesteli na športnem področju v preteklem letu. Med glavnimi nominiranci so tudi Lionel Messi, Max Verstappen, Novak Đoković, Mikaela Shiffrin in nemška moška košarkarska reprezentanca. Argentinski nogometni zvezdnik in dobitnik laureusa 2023 Messi, svetovni prvak v formuli 1, Nizozemec Verstappen, in Đoković so med kandidati za športnika leta. »To nagrado sem dobil štirikrat in vsakokrat je bilo zelo posebno in nepozabno,« je dejal Đoković.

Ob omenjenih so kandidati še svetovni prvak v skoku s palico Šved Armand Duplantis, ameriški tekač na 100 in 200 metrov Noah Lyles ter norveški napadalec lanskega zmagovalca lige prvakov in angleškega prvaka Manchester Cityja Erling Haaland.

Rekorderka po številu zmag v svetovnem pokalu alpskega smučanja, Američanka Mikaela Shiffrin, je nominirana za drugo zaporedno nagrado, ob njej so med kandidatkami še prva teniška igralka sveta, Poljakinja Iga Świątek, članica španske nogometne reprezentance Aitana Bonmati, ki je osvojila naslov svetovnega prvaka, in atletska svetovna prvakinja v šprintu, Jamajčanka Shericka Jackson.

Nemška moška košarkarska vrsta ima po naslovu svetovnega prvaka za tekmece za ekipno nagrado moštvo formule 1 Red Bull in špansko žensko nogometno reprezentanco.

Ameriška telovadka Simone Biles, ki se je po dveh letih vrnila na tekmovališča in na SP 2023 osvojili štiri zlata odličja, je nominirana za povratnico leta.