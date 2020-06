Nori Irec izziva ali misli resno?

Ljubljana - Irski zvezdnik mešanih borilnih veščin 31-letni Conor McGregor je v nedeljo povsem nepričakovano znova napovedal konec kariere.



»Hej, fantje, odločil sem se prenehati z mojimi borbami. Hvala vsem za neverjetne spomine! Kakšna avantura!« je McGregor zapisal na Twitterju.



To je že tretjič, da slavni borec mešanih borilnih veščin UFC (Ultimate Fighting Championship) napoveduje konec kariere. Zato je veliko ljubiteljev tega borilnega športa prepričanih, da si bo premislil in se znova podal v ring.



McGregor se je prvič upokojil leta 2016, ker se je z UFC sprl o lokaciji intervjuja, ki bi ga moral opraviti. A se je nato vrnil, potem ko je bil uspešen v pogajanjih za boljšo pogodbo.



Irec z vzdevkom The Notorious (razvpiti oziroma zloglasni) je marca lani drugič napovedal konec kariere, potem ko ga je oktobra 2018 v ringu premagal Dagestanec Habib Nurmagomedov.



McGregor se je nato vrnil oktobra 2019 in januarja letos premagal Američana Donalda Cerroneja po vsega 40 sekundah.



McGregor je osvojil naslov UFC v lahki kategoriji v letih 2015 in 2016, v težki kategoriji pa v letih 2016 in 2018, avgusta 2017 pa se je v Las Vegasu boril proti ameriški legendi Floydu Mayweatherju.



McGregor je s svojimi izpadi v in zunaj ringa poskrbel za veliko dobre in slabe publicitete. Med najhujše incidente sodi napad na avtobus, poln borcev UFC, ko je McGregor v okno avtobusa zalučal voziček in s tem resneje poškodoval enega od njih.