Norman hiter kot blisk tudi na 100 m

Austin

Po stopinjah Niekerka

- Ameriški atlet, sicer specialist za tek na 400 metrov, je na mitingu v Teksasu nastopil na 100-metrski razdalji in z 9,86 sekunde dosegel najboljši izid leta- Dvaindvajsetletnik iz Kalifornije je v Forth Worthu prvič po štirih letih tekmoval na tej razdalji.»Po dolgih štirih letih sem končno spet lahko tekel tudi na 100 metrov,« je Norman po tekmi zapisal na Twitterju. Krovna svetovna atletska zveza (IAAF) je pozneje potrdila Normanov izid za dosežek leta, potem ko je ugotovila, da je atlet tekel le ob rahli dovoljeni pomoči vetra (+1,6 m/s).Prejšnja najboljša znamka leta 2020, ki ga je tudi v športu ohromila koronavirusna pandemija, je bila v lasti Južnoafričana, ki je marca v Pretorii tekel 9,91.Norman je obenem postal šele drugi človek v zgodovini, ki je tekel po 10 sekundami na 100 metrov, pod 20 na 200 in pod 44 na 400 metrov. Poleg njega je to doslej uspelo le še južnoafriškemu olimpijskemu prvaku na 400 mNorman je imel veliko smolo, ko mu je lani poškodba preprečila nastop v finalu na 400 m na SP v Dohi, v katerem bi bil favorit za zmago.Rekord v šprintu na 100 od leta 2009 drži Jamajčan(9,58).