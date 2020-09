FOTO:Noro, kaj vse je v 18 mesecih doživel Gasly

Formula 1 Foto Delo



Po hudi nesreči Charlesa Leclerca so prekinili dirko

Novi francoski zmagovalec Pierre Gasly je do cilja odbil vse napade Španca Carlosa Sainza mlajšega. FOTO: Matteo Bazzi/AFP

Francozi so po sušnih 24 letih spet dočakali zmagovalca v formuli 1.

Lewis Hamilton je v soboto odpeljal nov najhitrejši krog v zgodovini.

Charles Leclerc je s približno 260 km/h silovito treščil v zaščitno ogrado.

Monza – V templju hitrosti, kot tudi pravijo znamenitemu dirkališču v Monzi, je bilo vse nared za novo slavje (pre)močnega Mercedesa, toda velika nagrada Italije, 8. letošnja preizkušnja za svetovno prvenstvo v formuli 1, je nato postavila na glavo vse napovedi. Po nori dirki s sila presenetljivim razpletom je senzacionalno zmago prvič slavil Francoz(AlphaTauri), s katerim pravzaprav nihče ni računal. Še sam ne.Na sloviti stezi, ki leži dobrih 20 kilometrov severno od Milana, je vse kazalo na nov uspeh »črnih puščic«. Zvezdnika nemškega moštvainsta bila namreč v sobotnih kvalifikacijah v Monzi toliko hitrejša od zasledovalcev – tretjeuvrščenega Špancaml. (McLaren) sta, denimo, z novima rekordoma proge in najhitreje odpeljanima krogoma v zgodovini kraljevskega avtomobilističnega razreda (s povprečno hitrostjo več kot 264 km/h) prehitela skoraj za sekundo –, da bi se lahko na poti do dvojne zmage ustavila le sama. Ali tehnični okvari, na kar pa tekmeci – glede na dosedanjo zanesljivost Mercedesovih raket – verjetno niti pomislili niso.Toda včeraj je šlo 35-letnemu angleškemu šampionu in štiri leta mlajšemu finskemu asu narobe prav vse, kar je lahko šlo po zlu. Bottas je po slabšem štartu in preglavicah v uvodnem krogu, v katerem je z drugega položaja zdrsnil na šesto mesto, dolgo tarnal, da njegov dirkalnik ne leti kot običajno, zaradi česar ni mogel iztržiti več od petega mesta.Favorizirani Hamilton, ki je prepričljivo vodil skoraj polovico dirke, pa si je privoščil večji spodrsljaj. V 25. krogu je namreč po hudi nesreči Ferrarijevega aduta, ki je pri približno 260 km/h po lastni napaki zdrsnil s proge in silovito trčil v zaščitno ogrado, prezrl rdečo luč in zavil v bokse po nove gume. Zaradi tega je moral po novem (stoječem) štartu VN Italije opraviti še 10-sekundni kazenski postanek, po katerem je nazadoval v ozadje, od koder je nato s sedmim mestom rešil, kar se je rešiti dalo.Mercedesovo kalvarijo je s pridom unovčil Pierre Gasly, ki je vse naredil pravilno ter zmagal tik pred Sainzem in Kanadčanom(Racing Point). »To je neverjetno! Če sem iskren, sploh ne morem dojeti, kaj mi je uspelo. To je bila res nora dirka, med katero sem si želel čim bolje izkoristiti prekinitev. A na to, da bi lahko zmagal, si seveda nisem drznil niti pomisliti,« je po krstni zmagi kar žarel od navdušenja 24-letni dirkač iz Rouena, prvi francoski zmagovalec v formuli 1 po, ki je leta 1996 podobno presenetljivo dobil dirko v Monte Carlu.»Uf, kaj vse sem doživel v pičlih 18 mesecih. Lani sem se v Sao Paulu veselil prvih stopničk, zdaj še premierne zmage. Noro, noro, noro ... Ne morem se dovolj zahvaliti ekipi AlphaTauri in Hondi. Od lani smo trdo garali in napredovali korak za korakom,« je še dejal Gasly. Zanimivo, da je prvo zmago slavil na isti stezi kot, ki je leta 2008 v Monzi vse tekmece prehitel kot član moštva Toro Rosso, predhodnika ekipe AlphaTauri. Štirikratni svetovni prvak je zdaj le še bleda senca sebe iz šampionskih sezon, včeraj je zaradi težav z zavorami odstopil že v šestem krogu in tako kot Leclerc prispeval k porazni ničli Ferrarija.Novemu francoskemu junaku, ki so ga odgovorni pred dobrim letom iz Red Bulla premestil k drugi ekipi »rdečih bikov« Toru Rossu, pa so vsi po vrsti privoščili uspeh. Med drugimi tudi Sainz, ki je imel zaradi majhnega zaostanka mešane občutke, in skupno vodilni Hamilton: »Rad bi čestital Pierru, to je fantastičen rezultat zanj. Kar zadeva mene, pa ... Za napako prevzemam vso odgovornost. Iz tega bom potegnil dragoceno lekcijo.«Naslednja preizkušnja bo že to nedeljo v Mugellu.