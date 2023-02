Norris: Naj pred novinarje pošljejo robote

Bolj ko se bliža nova sezona v formuli 1 – 5. marca bo VN Bahrajna –, bolj žgoča je debata o novem pravilniku Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA), ki predvideva kazni za dirkače, ki bodo brez predhodne odobritve izražali družbena in politična stališča.

Proti omejevanju svobode govora je tudi mladi britanski zvezdnik Lando Norris, ki je med predstavitvijo novega McLarnovega dirkalnika krovno organizacijo pozval, naj še enkrat premisli o spornem pravilniku.

»Mi samo želimo delati, kar mislimo, da je prav. Imamo milijone navijačev, na katere lahko vplivamo in jim pomagamo pri osebnem razvoju. Za nas je svoboda govora pomembna, to nas definira kot ljudi. Če nam zaprejo usta, nihče ne bo hotel delati intervjujev z nami. Lahko pošljejo robote, ki bi ponavljali eno in isto,« je v Wokingu dejal Norris.

»Morajo nam dovoliti, da povemo, kar želimo in v kar verjamemo. Nismo v šoli, da bi morali vsakič dvigniti roko in prositi za dovoljenje. Smo odrasle in odgovorne osebe in ne majhni otroci,« je še dodal Norris, ki bo prvič številka 1 v moštvu, saj je Daniela Ricciarda zamenjal avstralski rojak Oscar Piastri.

Lewis Hamilton je sicer vnet aktivist za človekove pravice, upokojeni Sebastian Vettel je bil borec za okolje in tudi svetovni prvak Max Verstappen in Fernando Alonso nimata dlake na jeziku, kadar gre za pomembne teme.

FIA ima interes po vsem svetu in se v teh težkih časih z vojnami, energetsko krizo in kršenjem človekovih pravic noče zameriti določenim državam. Po Bahrajnu bo na koledarju Savdska Arabija, karavana bo zavila tudi v Katar, kar tri dirke bodo v ZDA (Miami, Austin, Las Vegas), ne bo pa VN Kitajske in Rusije.