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Drugo

Norris presenetil favorite, Antonelli obiskal družino svojega vzornika

McLarnov šampion je bil najhitrejši v deževnih kvalifikacijah za veliko nagrado Brazilije v formuli 1.
Lando Norris je bil najhitrejši v deževnih kvalifikacijah v Sao Paulu. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters
Galerija
Lando Norris je bil najhitrejši v deževnih kvalifikacijah v Sao Paulu. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters
Miha Šimnovec
7. 11. 2026 | 21:56
7. 11. 2026 | 22:22
2:48
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V kvalifikacijah za veliko nagrado Brazilije, 20. letošnjo dirko za svetovno prvenstvo v formuli 1, je bil najhitrejši Britanec Lando Norris. McLarnov šampion je v močnem dežju, zaradi katerega se je vse skupaj močno zavleklo, pokazal zobe in si pridirkal najboljši štartni položaj.

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Odgovorni pri Ferrariju zaradi banalnega razloga zavrnili Antonellija

S časom 1:27,470 minute je za 0,204 sekunde prehitel drugouvrščenega rojaka Georgea Russlla (Mercedes), tretje mesto pa je osvojil Italijan Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ki si je prejšnjo nedeljo v Mehiki predčasno zagotovil naslov svetovnega prvaka. Kot najmlajši dirkač v zgodovini.

Andrea Kimi Antonelli v Sao Paulu dirka s čelado, kakršno je imel njegov vzornik Ayrton Senna. FOTO: Nelson Almeida/AFP
Andrea Kimi Antonelli v Sao Paulu dirka s čelado, kakršno je imel njegov vzornik Ayrton Senna. FOTO: Nelson Almeida/AFP

Četrto mesto je zasedel Monačan Charles Leclerc (Ferrari), ki je zaostal za 0,819 sekunde, s petim mestom pa je prijetno presenetil Novozelandec Liam Lawson (Racing Bulls, + 0,851).

Britanski veteran Lewis Hamilton (Ferrari) se je moral zadovoljiti šele z 11. mestom, nizozemski zvezdnik Max Verstappen (Red Bull) pa je pristal komaj na 16. mestu, potem ko se je odpovedal dirkanju v drugem delu kvalifikacij. Zaradi menjave pogonskega agregata bo štartal iz zadnje vrste.

Nepozaben dan pri družini Ayrtona Senne

Andrea Kimi Antonelli je ob prihodu v Brazilijo obiskal družino legendarnega Ayrtona Senne, ki mu je že od otroštva velik vzornik. »Nepozaben dan,« je 20-letni Italijan zapisal na Instagramu in se zahvalil vsem članom družine Senna. Posebej ga je ganilo srečanje z Ayrtonovo nečakinjo Bianco in nečakom Brunom, ob katerih je poziral tudi v znamenitem črno-zlatem lotusu, s katerim je brazilski šampion dirkal sredi osemdesetih let. Antonelli svoje občudovanje do trikratnega svetovnega prvaka, ki se je smrtno ponesrečil leta 1994 v Imoli, izraža tudi s štartno št. 12, ki jo je imel Senna pri Lotusu in pozneje pri McLarnu, ko je leta 1988 osvojil svojo prvo lovoriko. Italijanski as je sicer že lani pred dirko v Interlagosu obiskal tudi Sennov grob. Zdaj se mu je po osvojitvi prvega naslova svetovnega prvaka uresničila še želja po srečanju z družino dirkaške legende. »Te spomine bom za vedno nosil s seboj,« je sklenil ganjeni Antonelli.

Dirka za veliko nagrado Brazilije se bo jutri začela ob 18. uri po srednjeevropskem času.

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formula 1Lando NorrisGeorge RussellAndrea Kimi AntonelliSao Paulo

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