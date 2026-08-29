Norris sprejel odločitev o prihodnosti: Moral bi zaslužiti toliko kot onadva

Aktualni svetovni prvak formule 1 Lando Norris je svojo prihodnost še tesneje povezal z McLarnom. Šestindvajsetletni Britanec je pogodbo z moštvom podaljšal najmanj do konca leta 2030, dogovor pa vključuje tudi možnost večletnega nadaljevanja sodelovanja. Norris ob tem ne skriva, da bi z veseljem pri McLarnu ostal vse do konca kariere.

Novico je zaposlenim razkril na tradicionalnem dnevu za njihove prijatelje in družine v McLarnovi tovarni v Wokingu. Podaljšanje prihaja v odličnem obdobju za Britanca, ki je dobil zadnji dve dirki na Madžarskem in Nizozemskem ter potrdil McLarnov vzpon po nekoliko slabšem začetku sezone.

McLaren je postal njegov dom

Norris je del McLarnove družine že vse od leta 2017, ko se je moštvu pridružil kot testni in simulatorski dirkač. V formuli 1 je debitiral dve leti pozneje in od takrat celotno kariero preživel v oranžnem dirkalniku.

Vmes je zrasel v enega največjih zvezdnikov športa. Doslej je dobil 13 dirk in osvojil 18 najboljših startnih položajev, lani pa McLarnu priboril prvi naslov svetovnega prvaka med dirkači po Lewisu Hamiltonu leta 2008.

»Trenutno res ne vidim nobenega razloga, da bi sploh razmišljal o odhodu drugam,« je dejal Norris. »Nekako si želim, da bi bila moja celotna kariera povezana z McLarnom, ker sem tukaj srečen in ne želim sprememb.«

»Z McLarnom se želim boriti tudi takrat, ko stvari ne gredo po načrtih, in z njim želim zmagovati, ko nam gre odlično. Zelo bi bil vesel, če bi lahko ob koncu kariere dejal, da je bil McLaren edino moštvo, za katerega sem dirkal,« je še dodal.

Zanimanje drugih, toda brez pogajanj

Norris je razkril, da so zanimanje zanj pokazala tudi druga moštva, vendar z nobenim ni začel pogajanj. Odločitev o podaljšanju pogodbe je označil za najlažjo v svoji dosedanji karieri.

Tudi šef McLarna Andrea Stella je novo pogodbo označil za pomemben korak pri zagotavljanju dolgoročne stabilnosti.

»To podaljšanje nam prinaša pomembno kontinuiteto in še dodatno potrjuje naše zaupanje v smer, v katero gremo skupaj,« je dejal Stella ter ob tem izpostavil tudi Norrisovega moštvenega kolega Oscarja Piastrija.

»Z Landom in Oscarjem vemo, da imamo ne le eno najmočnejših dirkaških dvojic, temveč tudi eno najbolj povezanih ekip v formuli 1.«

Norris je ob podpisu prejel še posebno darilo. McLaren mu je podaril lanski dirkalnik MCL39, s katerim je osvojil naslov svetovnega prvaka.

Plača? Še vedno daleč od Verstappna in Hamiltona

Veliko zanimanja je sprožila tudi vrednost nove pogodbe. Nekateri mediji so poročali, da bi Norris lahko postal tretji najbolje plačani dirkač formule 1, takoj za Maxom Verstappnom in Lewisom Hamiltonom, njegova letna plača pa naj bi se približala 60 milijonom evrov.

Britanec se je ob omembi zaslužkov štirikratnega svetovnega prvaka Verstappna in sedemkratnega prvaka Hamiltona le nasmehnil.

»Po mojem bi moral zaslužiti toliko kot onadva,« se je pošalil.

Nato je nekoliko resneje priznal, da so številke, ki krožijo po spletu, precej pretirane.

»Na žalost niti približno niso takšne, kot jih vidim na spletu. Seveda bom zaslužil nekoliko več, tako kot pri vsakem poslu, ko podaljšaš pogodbo, vendar še zdaleč nisem na ravni Lewisa ali Maxa. Na neki način je tako tudi prav, saj v svoji karieri še nisem dosegel toliko kot onadva.«

Kljub temu Norris ne skriva, da bi se jima nekoč rad približal tudi po zaslužku.

»Delam na tem. Ne vem, kdaj bo prišlo naslednje podaljšanje pogodbe, toda upam, da se bom takrat lahko približal njunim številkam. O takšnih zneskih, kot jih vidim na spletu, lahko za zdaj le sanjam, zato bom še naprej sanjal, da jih bom nekoč dosegel.«