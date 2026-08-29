  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Norris sprejel odločitev o prihodnosti: Moral bi zaslužiti toliko kot onadva

Aktualni svetovni prvak je podaljšal pogodbo z McLarnom ter razkril, kako vidi svojo prihodnost in koliko si želi nekoč zaslužiti.
Norris je po zmagi na Nizozemskem četrti v skupnem seštevku svetovnega prvenstva in za vodilnim Kimijem Antonellijem zaostaja 83 točk. Do konca sezone je še 11 dirk, naslednja bo prihodnji konec tedna v Monzi. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Galerija
Norris je po zmagi na Nizozemskem četrti v skupnem seštevku svetovnega prvenstva in za vodilnim Kimijem Antonellijem zaostaja 83 točk. Do konca sezone je še 11 dirk, naslednja bo prihodnji konec tedna v Monzi. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Blaž Potočnik
29. 8. 2026 | 12:48
4:41
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Aktualni svetovni prvak formule 1 Lando Norris je svojo prihodnost še tesneje povezal z McLarnom. Šestindvajsetletni Britanec je pogodbo z moštvom podaljšal najmanj do konca leta 2030, dogovor pa vključuje tudi možnost večletnega nadaljevanja sodelovanja. Norris ob tem ne skriva, da bi z veseljem pri McLarnu ostal vse do konca kariere.

image_alt
Formula 1 jo je zagodla Realu, Madridčani za pomoč prosili Uefo

Novico je zaposlenim razkril na tradicionalnem dnevu za njihove prijatelje in družine v McLarnovi tovarni v Wokingu. Podaljšanje prihaja v odličnem obdobju za Britanca, ki je dobil zadnji dve dirki na Madžarskem in Nizozemskem ter potrdil McLarnov vzpon po nekoliko slabšem začetku sezone.

McLaren je postal njegov dom

Norris je del McLarnove družine že vse od leta 2017, ko se je moštvu pridružil kot testni in simulatorski dirkač. V formuli 1 je debitiral dve leti pozneje in od takrat celotno kariero preživel v oranžnem dirkalniku.

Vmes je zrasel v enega največjih zvezdnikov športa. Doslej je dobil 13 dirk in osvojil 18 najboljših startnih položajev, lani pa McLarnu priboril prvi naslov svetovnega prvaka med dirkači po Lewisu Hamiltonu leta 2008.

»Trenutno res ne vidim nobenega razloga, da bi sploh razmišljal o odhodu drugam,« je dejal Norris. »Nekako si želim, da bi bila moja celotna kariera povezana z McLarnom, ker sem tukaj srečen in ne želim sprememb.«

»Z McLarnom se želim boriti tudi takrat, ko stvari ne gredo po načrtih, in z njim želim zmagovati, ko nam gre odlično. Zelo bi bil vesel, če bi lahko ob koncu kariere dejal, da je bil McLaren edino moštvo, za katerega sem dirkal,« je še dodal.

Zanimanje drugih, toda brez pogajanj

Norris je razkril, da so zanimanje zanj pokazala tudi druga moštva, vendar z nobenim ni začel pogajanj. Odločitev o podaljšanju pogodbe je označil za najlažjo v svoji dosedanji karieri.

Tudi šef McLarna Andrea Stella je novo pogodbo označil za pomemben korak pri zagotavljanju dolgoročne stabilnosti.

»To podaljšanje nam prinaša pomembno kontinuiteto in še dodatno potrjuje naše zaupanje v smer, v katero gremo skupaj,« je dejal Stella ter ob tem izpostavil tudi Norrisovega moštvenega kolega Oscarja Piastrija.

»Z Landom in Oscarjem vemo, da imamo ne le eno najmočnejših dirkaških dvojic, temveč tudi eno najbolj povezanih ekip v formuli 1.«

Norris je ob podpisu prejel še posebno darilo. McLaren mu je podaril lanski dirkalnik MCL39, s katerim je osvojil naslov svetovnega prvaka.

Plača? Še vedno daleč od Verstappna in Hamiltona

Veliko zanimanja je sprožila tudi vrednost nove pogodbe. Nekateri mediji so poročali, da bi Norris lahko postal tretji najbolje plačani dirkač formule 1, takoj za Maxom Verstappnom in Lewisom Hamiltonom, njegova letna plača pa naj bi se približala 60 milijonom evrov.

Britanec se je ob omembi zaslužkov štirikratnega svetovnega prvaka Verstappna in sedemkratnega prvaka Hamiltona le nasmehnil.

»Po mojem bi moral zaslužiti toliko kot onadva,« se je pošalil.

Nato je nekoliko resneje priznal, da so številke, ki krožijo po spletu, precej pretirane.

»Na žalost niti približno niso takšne, kot jih vidim na spletu. Seveda bom zaslužil nekoliko več, tako kot pri vsakem poslu, ko podaljšaš pogodbo, vendar še zdaleč nisem na ravni Lewisa ali Maxa. Na neki način je tako tudi prav, saj v svoji karieri še nisem dosegel toliko kot onadva.«

image_alt
Pogačar odkril, kdo je najbolj znana oseba v njegovem imeniku

Kljub temu Norris ne skriva, da bi se jima nekoč rad približal tudi po zaslužku.

»Delam na tem. Ne vem, kdaj bo prišlo naslednje podaljšanje pogodbe, toda upam, da se bom takrat lahko približal njunim številkam. O takšnih zneskih, kot jih vidim na spletu, lahko za zdaj le sanjam, zato bom še naprej sanjal, da jih bom nekoč dosegel.«

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Rafael Leao

Leao v solzah potrdil slovo od Milana, pred njim selitev za 45 milijonov

Portugalec po sedmih letih zapušča San Siro, ob slovesu pa ni skrival čustev in se zahvalil navijačem.
Blaž Potočnik 29. 8. 2026 | 11:38
Preberite več
Šport  |  Tenis
Carlos Alcaraz

Alcaraz o najtežjem delu okrevanja: Mučile so me vsiljive misli

Španec se po skoraj petih mesecih vrača na veliko sceno, pred OP ZDA pa je razkril, kaj ga je med odsotnostjo najbolj obremenjevalo.
Blaž Potočnik 29. 8. 2026 | 10:48
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Pogačar po novem napadu odgovoril na ugibanja: Sploh nisem bil jezen

Slovenec je na zadnjem vzponu znova strl tekmece in še povečal prednost v skupnem seštevku Vuelte.
Blaž Potočnik 29. 8. 2026 | 09:48
Preberite več
Šport  |  Drugo
Športno plezanje

Gorazd Hren: Lepo bi bilo v Koper prinesti kakšno kolajno

Selektor slovenskih športnih plezalcev Gorazd Hren si obeta dobre rezultate na evropskem prvenstvu in se veseli prihodnjega konca tedna v Kopru.
Peter Zalokar 29. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Zasenčil Pogačarja in Rogliča, na Vuelti blesti še tretji Slovenec

Zelo glasno je opozoril nase, hkrati pa je potrkal tudi na vrata deseterice v skupnem seštevku. Dokazuje, da se razvija v novega zvezdnika slovenskega športa.
Matic Rupnik 29. 8. 2026 | 05:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vinar

Umrl je Branko Čotar

Branko Čotar je bil pionir sonaravnega vinogradništva in vinarstva na Krasu.
27. 8. 2026 | 18:49
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
7. etapa

Dvojna norveška zmaga na Vuelti. Omrzel četrti

Jakob Omrzel je na 7. etapi zasedel super 4. mesto!
Miroslav Cvjetičanin 28. 8. 2026 | 14:59
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji

Vuelta 2026, sedma etapa: hud boj za beg in nov obračun favoritov

Dirka po Španiji: na rdeči pentlji je pred nami nova razburljiva etapa. Preko 3.500 višincev ter cilj na klanec obetata veliko akcije.
28. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Kako na dirki po Španiji spi Tadej Pogačar? Veliko in hladno

Opremljevalec ekipe UAE Emirates, ki skrbi za dobro spanje kolesarjev, je razkril nekaj podatkov o spalnih navadah tekmovalcev na dirki po Španiji.
28. 8. 2026 | 12:44
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:09
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Od kakovosti do tržne moči podjetij

Podjetja morajo rešitve obravnavati celostno, saj so brez razumevanja kupcev težko uspešna.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Oddaljeni trgi

Slovenska podjetja na 190 trgih po 190 pravilih

Na začetku projekta je pomembno sodelovanje lokalnih strokovnjakov in strokovnih partnerjev ter dobaviteljev doma.
Milka Bizovičar 28. 8. 2026 | 04:45
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Financiranje podjetij

Milijarda evrov za podjetja: za kaj vse lahko dobijo ugodnejše financiranje?

Podjetjem so na voljo novi produkti za financiranje razvoja, investicij, rasti in reševanja likvidnosti ob zunanjih šokih.
Milka Bizovičar 27. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Uroš Bider bo na vrhu Geoplina nasledil Simona Urbancla

Uroš Bider zadnja leta vodi poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.
Nejc Gole 26. 8. 2026 | 11:32
Preberite več

Več iz teme

formula 1Lando NorrisLewis HamiltonMax VerstappenMcLarenAndrea StellaOscar Piastripodaljšanje pogodbeplače dirkačev

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Lando Norris

Norris sprejel odločitev o prihodnosti: Moral bi zaslužiti toliko kot onadva

Aktualni svetovni prvak je podaljšal pogodbo z McLarnom ter razkril, kako vidi svojo prihodnost in koliko si želi nekoč zaslužiti.
Blaž Potočnik 29. 8. 2026 | 12:48
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Guardian po smrti Mladića: »Klavec je odšel, a za mnoge je še vedno junak«

Emir Suljagić, direktor spominskega centra v Srebrenici, je za Guardian opozoril, da Mladićeva smrt ne spreminja zgodovinskih dejstev.
29. 8. 2026 | 12:33
Preberite več
Video
Novice  |  Svet
Vredno branja

Neverjeten prizor po poplavah: vse okoli je odnesla voda, zelena hiša je obstala

Trdnost hiše je postala predmet številnih komentarjev.
29. 8. 2026 | 12:07
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Najmanj 27 mrtvih, 45 poškodovanih in 380 evakuiranih

Dron je zadel skladišče, kjer je izbruhnil velik požar, sledile so eksplozije, ogenj pa se je razširil tudi na bližnje stanovanjske hiše in gostinski objekt.
29. 8. 2026 | 11:51
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Panika pred zimo: zaloge plina v EU na najnižji ravni v 13 letih

Evropske zaloge zemeljskega plina so konec avgusta le 63-odstotno zapolnjene, kar je precej pod dolgoletnim povprečjem.
29. 8. 2026 | 11:41
Preberite več
Video
Novice  |  Svet
Vredno branja

Neverjeten prizor po poplavah: vse okoli je odnesla voda, zelena hiša je obstala

Trdnost hiše je postala predmet številnih komentarjev.
29. 8. 2026 | 12:07
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Najmanj 27 mrtvih, 45 poškodovanih in 380 evakuiranih

Dron je zadel skladišče, kjer je izbruhnil velik požar, sledile so eksplozije, ogenj pa se je razširil tudi na bližnje stanovanjske hiše in gostinski objekt.
29. 8. 2026 | 11:51
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Panika pred zimo: zaloge plina v EU na najnižji ravni v 13 letih

Evropske zaloge zemeljskega plina so konec avgusta le 63-odstotno zapolnjene, kar je precej pod dolgoletnim povprečjem.
29. 8. 2026 | 11:41
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija (video)

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Bo umetna inteligenca zmagala v novi dobi digitala?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: dolgoročna vloga plinovodnih omrežij

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Šport  |  Drugo
Vredno branja

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
28. 8. 2026 | 08:56
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
25. 8. 2026 | 09:42
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Sedemdeset let zgodb, ki jih soustvarjajo ljudje

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 10:59
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Ilirika se v Zagreb širi zaradi krepitve hrvaškega kapitalskega trga

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
Nejc Gole 24. 8. 2026 | 13:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo