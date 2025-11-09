Norris z nenavadnim trikom ugnal tekmece, izjemen podvig Verstappna

Britanski dirkaški as Lando Norris (McLaren) je zmagovalec velike nagrade Brazilije v formuli 1. S prepričljivo vožnjo je v Sao Paulu ugnal drugouvrščenega vzhajajočega italijanskega zvezdnika Andreo Kimija Antonellija (Mercedes) in tretjeuvrščenega branilca naslova svetovnega prvaka Maxa Verstappna (Red Bull), ki je po ponesrečenih kvalifikacijah štartal iz boksov. S tem je Lando tri preizkušnje pred koncem sezone povečal svojo prednost v skupnem seštevku na 24 točk pred moštvenim kolegom Oscarjem Piastrijem, ki je dirko končal na petem mestu.

Norris se je na zahtevno dirko v Interlagosu pripravil z nenavadnim trikom. Kot je razkril po zmagi, si je pred štartom večkrat ogledal videoposnetke preteklih začetkov dirke, da bi ubranil najboljši štartni položaj. »Mercedes je bil tukaj vedno zelo močan, zato sem se želel pripraviti, kako in kje bi se lahko najbolje zavaroval,« je pojasnil 25-letni Anglež. Strategija se mu je obrestovala – štart je izpeljal brezhibno, Antonellija je zadržal za seboj in nato zanesljivo nadzoroval potek preizkušnje.

Čeprav je bila zmaga Britanca skoraj rutinska, je bil preostanek dirke vse prej kot miren. Že v drugem krogu je moral na stezo varnostni avtomobil, potem ko je brazilski dirkač Gabriel Bortoleto (Sauber) po dotiku z Lanceom Strollom (Aston Martin) znova silovito trčil v zaščitno ogrado. Na srečo jo je – tako kot včeraj – odnesel brez poškodb.

Črn dan za Ferrari

Ferrari je doživel pravo polomijo. Lewis Hamilton je že v prvem krogu trčil z Williamsovim dirkačem Carlosom Sainzem in zdrsnil na rep kolone. Pri poskusu prehitevanja Franco Colapinta (Alpine) si je poškodoval prednje krilce in prejel petsekundno kazen. V 40. krogu je moral svojega ferrarija dokončno parkirati v garaži.

Kmalu po letečem štartu je sledil še en udarec za Scuderio. Piastri (McLaren) je poskušal prehiteti Antonellija z zelo poznim zaviranjem, kar je povzročilo verižno reakcijo – Antonelli je zadel Charlesa Leclerca (Ferrari), ki je izgubil levo sprednje kolo in poškodoval vzmetenje, zaradi česar je moral odstopiti.

McLarnov uspeh in Ferrarijev polom sta morda napoved prihodnjih razmerij moči v formuli 1. Če bo Norris zadržal trenutno formo, bo Velika Britanija po nekaj letih čakanja znova slavila svetovnega prvaka – tokrat v oranžni barvi iz Wokinga.