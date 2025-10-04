Norveška izzivalka prekrižala račune slovenski šampionki

Slovenski profesionalni boksarki Emi Kozin se nastop v Lillestrømu pri Oslu ni izšel po načrtih in željah. V zahtevnem dvoboju supervelterske kategorije je morala priznati premoč domači šampionki Cecilii Braekhus, ki je bila boljša po soglasni sodniški odločitvi.

Izkušena Norvežanka se je po desetih rundah veselila zmage po točkah s 97:93, 96:94 in 98:92. S tem uspehom je naši borki odvzela naslova svetovne prvakinje po različicah WBC in WBO ter si z manjšo zamudo podarila najlepše darilo za 44. rojstni dan, ki ga je praznovala 28. septembra.

Cecilia Braekhus je bila po točkah boljša od Eme Kozin. FOTO: Npg Sport & Communication

Kozinova je sicer obračun začela odločno, na sredini ringa takoj napadla domačo izzivalko in nadzirala uvodno rundo. Nad tem, kako je Braekhusova odprla svoj poslovilni dvoboj (norveški prireditelji so ga poimenovali The Final Bell – Zadnji gong), je bil njen sloviti ameriški trener Johnathon Banks vidno nezadovoljen. To je dal svoji varovanki tudi jasno vedeti. Kakor da bi jo prebudil, je »prva dama«, kakor se glasi vzdevek v kolumbijski Cartageni rojene Cecilie, v nadaljevanju stopnjevala ritem.

Začela je sprožati več udarcev, ki so večinoma končevali v Eminih rokavicah, večkrat pa so tudi prebili obrambo 18 let mlajše tekmice iz Šmartnega ob Savi. Večkrat jo je zadela tudi v telo. Kozinova ji je poskušala odgovarjati, toda Braekhusova je bila aktivnejša, kar je jeziček na tehtnici na koncu prevesilo na stran domače šampionke.