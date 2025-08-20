Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

V nadaljevanju preberite:

Nedavna novinarska konferenca v Oslu, kjer je Ema Kozin, svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO, prvič od blizu z očmi premerila svojo naslednjo tekmico Cecilio Braekhus, je presenetila marsikaterega ljubitelja (ženskega) boksa. Izkušena norveška izzivalka je namreč svojo vlogo vzela zelo resno, saj je z besedami takoj napadla najuspešnejšo slovensko profesionalno boksarko, ki pa ji na začudenje mnogih ni ostala prav nič dolžna ...